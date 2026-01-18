Empleo formal acumula veinte meses de expansión y supera los 6,4 millones de trabajadores | Foto: Andina
Empleo formal acumula veinte meses de expansión y supera los 6,4 millones de trabajadores | Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Entre enero y noviembre, el número de trabajadores en planilla creció 4.8% interanual, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), acumulando 20 meses consecutivos de crecimiento y consolidando la recuperación del mercado laboral formal.

Este avance equivale a la creación de un promedio mensual de 284 mil puestos de trabajo adicionales frente a similar periodo de 2024, mientras que solo en noviembre se generaron alrededor de 230 mil nuevos empleos formales respecto al mismo mes del año anterior.

Puestos de trabajo formal | Foto: BCR
Puestos de trabajo formal | Foto: BCR
LEA TAMBIÉN: Empleo en Perú creció en casi todos los sectores, ¿cuál fue la excepción?

¿Cuántos trabajadores formales hay y dónde se concentran?

A noviembre de 2025, el empleo formal totalizó alrededor de 6,4 millones de trabajadores a nivel nacional. De ese universo, la mayor parte corresponde al sector privado, que concentra aproximadamente 5,1 millones de puestos, mientras que el sector público agrupa cerca de 1,3 millones.

La expansión del empleo formal en 2025 ha sido liderada por el sector privado, que registró un crecimiento interanual de 4.7% en noviembre y acumuló un avance de 6.2% en el periodo enero-noviembre, superando el ritmo observado en el sector público.

Diferencias regionales: Lima versus el resto del país

La dinámica del empleo formal mantiene una marcada concentración geográfica. Lima Metropolitana continúa agrupando la mayor parte de los puestos formales del país, en línea con su peso en los sectores servicios y comercio.

No obstante, el crecimiento del empleo formal en el resto del Perú ha venido ganando tracción, especialmente en actividades vinculadas al agro y a servicios descentralizados, lo que explica la contribución de regiones no capitalinas a la expansión nacional.

LEA TAMBIÉN: Dato de empleo en EE.UU. reafirma apuestas del mercado sobre tasas de la Fed este mes

Sectores que concentran más empleo formal

Desde una mirada estructural, cuatro sectores concentran el mayor número de trabajadores formales en el país:

  • Servicios, con aproximadamente 2.28 millones de trabajadores, es el principal empleador formal y, además, uno de los sectores con mayor dinamismo.
  • Comercio, que agrupa a más de 1 millón de trabajadores formales.
  • Agricultura y agropecuario, que en conjunto concentran una porción relevante del empleo formal fuera de Lima, con fuerte presencia regional.
  • Manufactura, que mantiene un peso significativo en el empleo formal urbano.

Durante noviembre, el mayor número de nuevos puestos de trabajo se generó precisamente en servicios, comercio y agropecuario, que sumaron 94 mil, 37 mil y 34 mil empleos, respectivamente, según el BCR.

Trabajo formal en el sector privado | Foto: BCR
Trabajo formal en el sector privado | Foto: BCR

Precisamente, el sector servicios no solo es el que concentra más trabajadores formales, sino también el que lidera la creación de empleo. En noviembre, este sector registró un crecimiento interanual cercano al 4.3%, consolidándose como el principal motor del empleo formal en 2025.

Le siguieron el comercio y el sector agropecuario, que mostraron una importante capacidad de absorción de mano de obra formal, especialmente en regiones fuera de Lima. Este patrón confirma que la expansión del empleo formal no ha sido homogénea, sino concentrada en actividades intensivas en trabajo y con mayor presencia territorial.

LEA TAMBIÉN: Empleo juvenil extiende su crisis: solo 1 de cada 10 trabajos es para este grupo, ¿y en 2026?

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno amplía estado de emergencia en Lima, Callao y La Libertad: las restricciones vigentes
Los documentos que un inmigrante debe presentar a ICE para frenar su deportación
Renovar la Green Card: documentos que exige USCIS, precio y fechas clave para reemplazar la residencia permanente

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.