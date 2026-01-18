El empleo formal en el Perú mantuvo un ritmo sostenido de expansión durante el 2025. Entre enero y noviembre, el número de trabajadores en planilla creció 4.8% interanual, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), acumulando 20 meses consecutivos de crecimiento y consolidando la recuperación del mercado laboral formal.

Este avance equivale a la creación de un promedio mensual de 284 mil puestos de trabajo adicionales frente a similar periodo de 2024, mientras que solo en noviembre se generaron alrededor de 230 mil nuevos empleos formales respecto al mismo mes del año anterior.

Puestos de trabajo formal | Foto: BCR

¿Cuántos trabajadores formales hay y dónde se concentran?

A noviembre de 2025, el empleo formal totalizó alrededor de 6,4 millones de trabajadores a nivel nacional. De ese universo, la mayor parte corresponde al sector privado, que concentra aproximadamente 5,1 millones de puestos, mientras que el sector público agrupa cerca de 1,3 millones.

La expansión del empleo formal en 2025 ha sido liderada por el sector privado, que registró un crecimiento interanual de 4.7% en noviembre y acumuló un avance de 6.2% en el periodo enero-noviembre, superando el ritmo observado en el sector público.

Diferencias regionales: Lima versus el resto del país

La dinámica del empleo formal mantiene una marcada concentración geográfica. Lima Metropolitana continúa agrupando la mayor parte de los puestos formales del país, en línea con su peso en los sectores servicios y comercio.

No obstante, el crecimiento del empleo formal en el resto del Perú ha venido ganando tracción, especialmente en actividades vinculadas al agro y a servicios descentralizados, lo que explica la contribución de regiones no capitalinas a la expansión nacional.

Sectores que concentran más empleo formal

Desde una mirada estructural, cuatro sectores concentran el mayor número de trabajadores formales en el país:

Servicios , con aproximadamente 2.28 millones de trabajadores , es el principal empleador formal y, además, uno de los sectores con mayor dinamismo.

, con aproximadamente , es el principal empleador formal y, además, uno de los sectores con mayor dinamismo. Comercio , que agrupa a más de 1 millón de trabajadores formales .

, que agrupa a más de . Agricultura y agropecuario , que en conjunto concentran una porción relevante del empleo formal fuera de Lima, con fuerte presencia regional.

, que en conjunto concentran una porción relevante del empleo formal fuera de Lima, con fuerte presencia regional. Manufactura, que mantiene un peso significativo en el empleo formal urbano.

Durante noviembre, el mayor número de nuevos puestos de trabajo se generó precisamente en servicios, comercio y agropecuario, que sumaron 94 mil, 37 mil y 34 mil empleos, respectivamente, según el BCR.

Trabajo formal en el sector privado | Foto: BCR

Precisamente, el sector servicios no solo es el que concentra más trabajadores formales, sino también el que lidera la creación de empleo. En noviembre, este sector registró un crecimiento interanual cercano al 4.3%, consolidándose como el principal motor del empleo formal en 2025.

Le siguieron el comercio y el sector agropecuario, que mostraron una importante capacidad de absorción de mano de obra formal, especialmente en regiones fuera de Lima. Este patrón confirma que la expansión del empleo formal no ha sido homogénea, sino concentrada en actividades intensivas en trabajo y con mayor presencia territorial.