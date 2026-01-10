La creación de puestos de trabajo formales en el Perú no se frena. En una reciente publicación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó cómo se movió el empleo durante noviembre de 2025.

Al respecto, esta variable demostró un desempeño positivo en casi todos los sectores: solo uno registra prácticamente se paró, al mantener el mismo resultado que el año previo. ¿De cuál se trata?

En noviembre de 2025, el empleo formal total a nivel nacional aumentó en 3.7%. (Foto: Andina)

Empleo formal en Perú

En noviembre de 2025, el empleo formal total a nivel nacional aumentó en 3.7%, con lo cual se añadieron 230,000 puestos de trabajo respecto a noviembre de 2024 .

Empleo formal, noviembre 2025. Elaboración: BCRP

Solo los puestos de trabajo formales del sector privado se incrementaron en 4.7% con respecto a noviembre del año previo.

Si se coloca la lupa en las distintas actividades, los sectores servicios, comercio y agropecuario agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes, con 94,000, 37,000 y 34,000, respectivamente. Continúan manufactura, construcción y minería.

Sin embargo, la excepción se la lleva la pesca, que registra prácticamente la misma cifra que el año anterior.

Aun así, cabe recordar que la pesca marítima y continental como sector, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), creció 25.70% en octubre de 2025. Este resultado fue mayor que aquel que se obtuvo en septiembre (6.37%) y agosto (-16.01%).

El avance se explicó por una mayor captura de especies destinadas al consumo humano directo en dos de sus cuatro destinos: para congelado y consumo en estado fresco; pero disminuyó para elaboración del producto enlatado y curado.

Así se movió el empleo, según el BCRP.

Masa salarial: trabajo e ingresos

En noviembre, la masa salarial total en términos reales aumentó en 7.1% en comparación con noviembre de 2024. Esta dinámica estuvo asociada al aumento de las remuneraciones y a la mayor cantidad de puestos de trabajo formales.

La masa salarial del sector privado en términos reales se incrementó en 6.7% interanual en noviembre, principalmente por los sectores servicios y comercio.

Empleo en el verano 2026

Aunque aún no hay cifras oficiales o proyecciones claras sobre la dinámica del empleo para el 2026, en particular, durante el verano, las expectativas de las empresas para este periodo pueden dar luces.

Según la data del BCRP de diciembre, las expectativas de contratación de personal a 3 meses se mantuvieron en terreno optimista, aunque con ligero retroceso respecto a noviembre: pasaron de 55.9 a 53.5 puntos (más de 50 puntos es terreno positivo).