La gestión de personas se convierte en un factor clave para sostener productividad, innovación y reputación en un entorno competitivo, coinciden expertos en RR. HH. Foto: Tiffin University
La gestión de personas se convierte en un factor clave para sostener productividad, innovación y reputación en un entorno competitivo, coinciden expertos en RR. HH. Foto: Tiffin University
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Nuevo rol. Cuatro voces empresariales explican cómo la gestión de Recursos Humanos pasó de ser una función operativa a una pieza clave en la definición del rumbo corporativo. Para sostener el crecimiento, competitividad y reputación, el talento es una variable estratégica.

TE PUEDE INTERESAR

USIL lanza facultad enfocada en inteligencia artificial e ingeniería: Las expectativas
Kast, migración irregular y el nuevo Chile: Los escenarios para Perú como un ‘país de tránsito’
No es la eutanasia: Más de 159,000 pacientes al año podrían calmar dolencias con una ley
Teletrabajo en diciembre: lo que todo empleado debe saber para evitar sanciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.