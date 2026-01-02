Nuevo rol. Cuatro voces empresariales explican cómo la gestión de Recursos Humanos pasó de ser una función operativa a una pieza clave en la definición del rumbo corporativo. Para sostener el crecimiento, competitividad y reputación, el talento es una variable estratégica.
Participación en decisiones estratégicas
Alejandro Dubreuil, CHRO de Banco Pichincha, cuenta a Gestión que Recursos Humanos interviene en temas puntuales como compensaciones o sucesión, así como en discusiones estratégicas que impactan en el futuro de un negocio, como:
- Anticipar necesidades futuras y analizar cómo la automatización impacta en la estructura y costos, lo que influye en decisiones sobre nuevas líneas de negocio, inversión en tecnología y crecimiento en diferentes mercados
- Atracción y retención de talento crítico ante la alta competencia
- Desarrollo de capacidades digitales y optimización de procesos
- Estructura organizacional con el tamaño adecuado para el momento organizacional, impulsando eficiencia y productividad
En tanto, Johanna Caro, gerente de Gestión Humana de Gallagher, añade que la participación de RR. HH. en las decisiones estratégicas abarca también:
- Diversidad e inclusión (D+I) en todos los niveles de la organización
- Bienestar integral de los empleados, incluyendo salud mental y flexibilidad laboral
- Estrategias para mejorar el compromiso y la experiencia del empleado
“La gestión del talento y el bienestar organizacional son pilares fundamentales para el éxito del negocio. Gestión humana influye directamente en la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios, innovar y mantener una ventaja competitiva”, sostiene.
Enfoque en aspectos ‘blandos’ y reputacionales
Sebastián Berckholtz, CEO de Trust Consulting, aclara que la pandemia demostró que el bienestar emocional y la flexibilidad son condiciones que permiten sostener equipos agotados, evitan la rotación crítica y mantienen la productividad en entornos inciertos.
En esa línea, resalta que el manejo de talentos es un “vector reputacional” dado que colaboradores más informados exigen transparencia, coherencia y prácticas justas.
“Cualquier omisión, como un retiro mal gestionado, un sesgo no corregido o denuncia ignorada, afectan a la percepción de la empresa tanto en el mercado laboral como en otros stakeholders”, puntualiza.
Para Mónica Correa, directora de Gestión de Personas y Sostenibilidad de Urbanova, Recursos Humanos “habilita y sostiene” las estrategias empresariales y traduce las necesidades del negocio en prácticas e iniciativas que conectan con las personas y sostienen los resultados en el tiempo.
Por ello, considera clave programas de bienestar, salud mental y flexibilidad —a las que considera “palancas estratégicas”— para mantener el bienestar físico y mental del talento.
“La ergonomía, el diseño del espacio, las áreas de concentración o descanso, y la flexibilidad ya no son “extras”: son parte del modelo laboral moderno”, concluye.
¿Cómo potenciar el liderazgo femenino y diversidad?
Desde Gallagher aseguran que se promueve el liderazgo femenino, diversidad e inclusión con programas de mentoría durante todo el año; sumado a políticas de contratación que aseguran la equidad en todos los niveles y metas claras de diversidad en posiciones de mando “50% - 50%”.
En tanto, desde Banco Pichincha resaltan los foros, espacios de networking y capacitaciones para el fortalecimiento de los perfiles personales y profesionales.
“Las empresas que escuchan, acompañan el desarrollo de sus colaboradores, fomentan la autonomía y construyen culturas coherentes, son las que atraen talento y generan confianza en sus stakeholders”, sintetiza Correa, de Urbanova.
