La Ley de cuidados paliativos busca aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida en pacientes terminales. Foto: referencial / Getty Images
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

El último 4 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de cuidados paliativos, con la cual se busca proteger a las personas con enfermedades terminales. La medida fue respaldada solo en primera votación y recibió la oposición de Renovación Popular, quienes alegan que

Incluso la bancada de Rafael López Aliaga ha presentado, a través de Esdras Medina Minaya, la reconsideración a la primera votación de estos proyectos que dan cuerpo a la Ley de cuidados paliativos.

“Esta norma, bajo la fachada del “rechazo voluntario de tratamientos fútiles”, pretende abrir silenciosamente la puerta a la eutanasia. ¡La vida no se negocia!”, alegó en X el legislador Alejandro Muñante (RP).

¿Qué cambios trae la Ley de cuidados paliativos?

La doctora Carla Zapata, presidenta de la Asociación Médica Peruana de Cuidados Paliativos, comenta a Gestión que esta atención integral : el dolor y síntomas físicos, así como los golpes emocionales, sociales y espirituales durante todo el proceso.

“Su propósito es mejorar la calidad de vida, no adelantar ni retrasar la muerte (...) Estamos atrasados: más de 59,000 mil peruanos mueren cada año en situación de sufrimiento. Ayudar a morir dignamente no es eutanasia”, relata.

Solo 29 equipos especializados existen en el país, muy por debajo del estándar internacional, mientras el Congreso mantiene en stand by una política clave de salud pública. Foto: urgente24.com
Entre las principales causas de muerte dolorosa se encuentran:

  • Cirrosis hepática avanzada
  • Insuficiencia renal terminal
  • Demencias (Alzheimer y otras)
  • Enfermedades neurodegenerativas (ELA, Parkinson avanzado)
  • Insuficiencia cardíaca terminal
  • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) avanzada
  • Enfermedades oncológicas
  • Enfermedades pediátricas congénitas

En esa línea, la dra. Virginia Garaycochea, vicedecana del Colegio Médico del Perú, refiere también que Perú solo tiene 29 equipos especializados en cuidados paliativos: menos de un servicio por cada 100 mil habitantes, muy lejos de los 2 equipos por cada 100,000 personas que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Esto se traduce en , prolongado año tras año por “la falta de un marco normativo sólido”.

Según el dictamen, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y de fondos de aseguramiento —sean públicas o privadas— tendrán que articular una serie de servicios para aliviar el dolor de los pacientes con males terminales, incurables, degenerativos o irreversibles.

El dictamen obliga a hospitales públicos y privados a garantizar morfina y fármacos esenciales, pero su implementación sigue sin calendario claro. Foto: difusión

De aprobarse el dictamen de la Ley de cuidados paliativos, los establecimientos tendrán:

  • Acceso a un presupuesto exclusivo para estos servicios, inexistente a la fecha.
  • Obligaciones claras para garantizar el abastecimiento de opioides médicos como la morfina y fármacos esenciales como bromuro de hioscina, midazolam, diazepam y haloperidol, a fin de controlar las náuseas, disneas (sensación de asfixia) o episodios psicóticos.
  • Su alcance debe ser nacional para que los doctores destacados en comunidades rurales muy alejadas puedan garantizar la calidad de vida de sus pacientes.
  • Formación estructural desde el pregrado para atender el déficit formativo.

Por esta razón no se relaciona con la eutanasia

La abogada Josefina Miró Quesada Gayoso explicó en X que los cuidados paliativos son un pendiente necesario y que no aceleran la muerte; y más bien, se enfocan en aliviar el sufrimiento al final de la vida.

“Su enfoque es integral y también es una forma de morir dignamente”, agrega.

La dra. Zapata recuerda que la Ley de cuidados paliativos no se enfoca solo en pacientes terminales, sino que aplica a aquellos a los que se le detectan enfermedades graves, como un cáncer o infartos cerebrales, por el impacto emocional.

“Podemos ayudarlos a organizar a su familia para que no sea tan tedioso como lo es porque desde que se le da el diagnóstico se compromete su calidad de vida por el golpe psicológico o social (...) La gente con los conceptos que tiene le da miedo acercarse a cuidados paliativos. Creer que es como la eutanasia solo aleja más a los pacientes”, concluye.

