Luego de que Indecopi confirmara la colusión de 13 laboratorios en licitaciones de medicamentos, entre 2006 y 2020, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que iniciará un proceso legal en busca de una reparación económica que podría superar la multa impuesta.

La entidad enfatizó que estos recursos ayudarán a reforzar el Seguro Integral de Salud (SIS) y restituir lo que se le quitó a la ciudadanía. “Tolerancia cero”, expresó mediante un comunicado oficial.

Reparación económica

En la misiva, el Minsa expresó su rechazo absoluto a las prácticas del cartel de medicamentos que, durante 14 años, manipularon licitaciones para lucrar con la salud de los peruanos, lo que afectó el abastecimiento de tratamientos oncológicos, antibióticos, suplementos contra la anemia, entre otros.

Por ello, la cartera no ha esperado a este fallo para actuar.

“El pasado 25 de julio de 2024, nuestra Procuraduría Pública ya había interpuesto una denuncia penal por estos hechos. Hoy, con la resolución firme del Indecopi como nueva prueba irrefutable, solicitaremos al Ministerio Público que revalúe el caso y profundice las investigaciones contra todos los responsables, sean privados o públicos. La corrupción no puede quedar impune bajo argumentos formales”, se pudo leer.

En detalle, el objetivo es obtener una reparación económica que iguale o supere la multa administrativa de S/539 millones impuesta por Indecopi.

El foco está en el SIS

El Minsa también precisó que gestionará ante las instancias correspondientes que los montos obtenidos por las indemnizaciones “sean destinados exclusivamente a fortalecer el Seguro Integral de Salud (SIS), devolviendo a los pacientes los recursos que les fueron arrebatados ilegalmente”.

El dato:

El Minsa le solicitará al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que evalúe iniciar procesos sancionadores contra estas empresas conforme a la normativa vigente.