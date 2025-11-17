La Contraloría General realizó una visita de verificación al almacén central y al subalmacén de medicamentos del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, donde se identificaron situaciones que afectan la adecuada gestión de bienes y la seguridad en la atención a los pacientes.

Durante la supervisión al almacén central, se constató la existencia de equipos deteriorados y fuera de uso que no han sido dados de baja, pese a que, según los encargados de la entidad, el trámite se encuentra en proceso. Asimismo, se encontraron medicamentos vencidos —como yodo, antibióticos, antiinflamatorios, dispositivos para diálisis y catéteres—, algunos con fechas de caducidad que se remontan a 1997, los cuales no han sido destruidos ni retirados de los registros.

En el subalmacén de medicamentos, utilizado para abastecer a los servicios del hospital, se verificó que el equipo de cadena de frío presenta fallas, ya que no muestra la temperatura real de conservación, lo que impide garantizar las condiciones adecuadas para los medicamentos termosensibles.

Además, se identificó otro conservador que se encuentra inoperativo desde hace dos años. También se hallaron medicamentos vencidos del 2024, los cuales no han sido destruidos ni dados de baja.

Asimismo, la Contraloría realizó una visita al Cuartel Manco Cápac – 4ta Brigada de Montaña, donde se verificaron las condiciones del racionamiento de alimentos, encontrándose en el almacén sacos de habas vencidas desde el 2016, hecho que evidencia deficiencias en la gestión de insumos para el personal militar.

Ante ello, se dispuso que el Órgano de Control Institucional de la entidad inicie un servicio de recopilación de información para evaluar la suscripción de contratos, adendas y la ejecución del servicio de suministro de víveres para la 4ta Brigada de Montaña del Ejército del Perú, correspondiente al periodo 2024 a la fecha, encargándose esta labor al equipo designado.

La Contraloría continuará desarrollando las acciones de control necesarias para alertar oportunamente situaciones adversas y promover el adecuado uso de los recursos públicos en beneficio de la población.