La Contraloría General de la República advirtió graves deficiencias en las condiciones de trabajo de los efectivos policiales de Arequipa. En el primer día de la jornada de supervisión de obras y servicios públicos en la región, el contralor general, César Aguilar, informó que en la comisaría de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado, se hallaron armas y chalecos antibalas con más de 20 años de antigüedad, vehículos fuera de servicio, computadoras obsoletas e infraestructura sin mantenimiento.

“No es posible que los efectivos policiales cuenten con armamento y chalecos antibalas de más de 20 años; es preocupante que el propio personal compre el servicio de wifi o utilice sus equipos de cómputo y que tengan hasta servicios higiénicos sin mantenimiento”, señaló Aguilar, quien hizo un llamado a las autoridades del gobierno central y regional para atender de manera urgente las necesidades de la Policía Nacional.

Según precisó, esta situación no sería exclusiva de Arequipa. Un operativo en ejecución en casi 500 comisarías a nivel nacional revela que problemas similares se repiten en distintas regiones del país. El objetivo de esta acción, indicó, es advertir las deficiencias y exhortar a las autoridades a tomar medidas que permitan mejorar el servicio policial.

Jornada en Arequipa

El contralor llegó a la región acompañado de un equipo de gerentes y auditores, quienes también supervisan otras dependencias policiales como parte de una jornada multisectorial. En ella participan especialistas de los sectores de Seguridad, Salud, Educación, Megaproyectos y Desarrollo Social, junto a personal de la Gerencia Regional de Control de Arequipa.

Contraloría verificó en Arequipa el deterioro del equipamiento policial y pidió al Estado atender con urgencia las condiciones de las comisarías. Foto: Contraloría.

Durante la visita, Aguilar inspeccionó también la obra de recuperación del reservorio R-10, en el distrito de Mariano Melgar, un proyecto de casi S/ 6 millones que permanece paralizado y que debía mejorar el abastecimiento de agua para miles de familias de la zona alta.

En paralelo, otros equipos de control revisaron el avance del puente de la autopista Arequipa–La Joya, la carretera Nueva Molina, la vía Majes–Lluta–Huambo en Caylloma y la construcción del instituto superior Faustino B. Franco en Camaná. También se realizaron supervisiones en el hospital Honorio Delgado Espinoza, en instituciones educativas y en la Universidad Nacional de San Agustín.

La jornada de supervisión continuará este miércoles, con visitas programadas a otros hospitales, colegios y obras en ejecución en la región. Además, el contralor anunció una próxima firma de convenio con la Universidad Católica de Santa María para fortalecer la capacitación del personal de la Contraloría en Arequipa.