Auditores de la Contraloría recorren comisarías en Lima y otras regiones para evaluar infraestructura, equipamiento y atención al ciudadano. Foto: Contraloría.
Auditores de la Contraloría recorren comisarías en Lima y otras regiones para evaluar infraestructura, equipamiento y atención al ciudadano. Foto: Contraloría.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La inició este jueves el operativo de control “Comisarías Básicas PNP 2025” con el objetivo de evaluar las , equivalentes al 35% de las 1,318 dependencias policiales a nivel nacional. Para esta tarea, casi 700 auditores fueron desplegados en las 25 regiones policiales del país.

En Lima, el , encabezó la inspección de la comisaría Ciudad y Campo, en el Rímac, donde se encontraron armas con más de 40 años de antigüedad, chalecos antibalas deteriorados, insuficientes radios transmisores y daños en techos y paredes por humedad. También se reportaron urinarios inservibles y mobiliario en mal estado.

“Con este operativo vamos a hacer un diagnóstico para informar a las autoridades correspondientes y al Congreso la realidad de las comisarías. Hay que hacer algo, todos tenemos que poner el hombro si queremos combatir la delincuencia. Tenemos que tener capacidad de respuesta y de prevención”, declaró Aguilar.

LEA TAMBIÉN: Contraloría recopilará información sobre uso y adquisición de chalecos antibalas para la PNP

Mientras tanto, en San Juan de Miraflores, el vicecontralor Marco Argandoña lideró la supervisión de la comisaría Pamplona I, donde se hallaron escaleras oxidadas, techos en mal estado, chalecos antibalas con más de 35 años de uso, proyectiles de arma de fuego corroídos, cables expuestos y motos nuevas inutilizadas por falta de capacitación al personal.

El operativo se da tras visitas previas a las comisarías de La Huayrona y Zárate, en San Juan de Lurigancho, donde se identificaron 14 hechos adversos relacionados con infraestructura insegura, ausencia de planes de patrullaje, ambientes deteriorados, mobiliario precario, escasa dotación de equipos como laptops o impresoras, y retrasos en la remisión de denuncias por violencia contra la mujer al Juzgado de Familia y al Ministerio Público.

Operativo de la Contraloría pone bajo revisión la infraestructura y equipamiento de casi 500 comisarías a nivel nacional. Foto: Andina.
Operativo de la Contraloría pone bajo revisión la infraestructura y equipamiento de casi 500 comisarías a nivel nacional. Foto: Andina.

Las comisarías básicas, consideradas la célula esencial de la Policía Nacional del Perú, se clasifican en tipos A, B, C, D y E según área, número de efectivos y población de la jurisdicción.

LEA TAMBIÉN: Exjefe de la DINI: “Tienen gestión para comprar vehículos Audi, pero no para comprar chalecos”

El operativo se extenderá hasta el 5 de noviembre, y los informes resultantes serán remitidos al Ministerio del Interior y a la PNP para que se implementen las acciones correctivas necesarias.

TE PUEDE INTERESAR

Sedapal demanda a Sunass indemnización de más de S/ 1,200 millones por “mala estimación tarifaria”
Renuncian viceministros del MTC: designan a sus reemplazos
Reniec aumenta medidas de seguridad en Padrón Inicial: Contraloría ya inició investigación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.