El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó este jueves la renuncia de dos de sus viceministros y, de inmediato, designó a sus reemplazos mediante resoluciones supremas publicadas en El Peruano.

Se trata de Ismael Sutta Soto, quien dejó el cargo de Viceministro de Transportes, y Carlo Renato de los Santos La Serna, quien renunció al puesto de Viceministro de Comunicaciones.

LEA TAMBIÉN: Congreso no aprueba la Cuenta General de la República 2024 por observaciones de la Contraloría

En ambos casos, el Poder Ejecutivo aceptó las dimisiones y agradeció los servicios prestados por las autoridades salientes.

En las resoluciones se precisa que las renuncias se aceptan “al cargo público de confianza”, una fórmula habitual en los cambios de alto nivel dentro del ministerio.

Tras oficializar las salidas, el Ejecutivo designó a los nuevos titulares de ambos viceministerios:

Juan del Carmen Haro Muñoz asumirá como Viceministro de Transportes .

asumirá como . Raúl Marco García Loli fue nombrado Viceministro de Comunicaciones.

Ambas designaciones llevan la firma del Presidente de la República y serán refrendadas por el ministro de Transportes y Comunicaciones, según se detalla en las resoluciones publicadas.

Caso Ismael Sutta

La renuncia de Ismael Sutta se produce en medio de cuestionamientos por diversas investigaciones fiscales y observaciones de la Contraloría. Según un informe de la Unidad de Investigación de América Noticias, Sutta registra cuatro carpetas fiscales activas en Cusco, que incluyen presuntos delitos de peculado, concusión, abuso de autoridad y fe pública, vinculados a periodos en los que ejerció cargos municipales.

A ello se suma una investigación por presunto tráfico de influencias, abierta en febrero de 2025, tras la denuncia de una persona que afirmó haber pagado para obtener una licencia de conducir a alguien que se identificó como Ismael Sutta en redes sociales. Dos denuncias similares de 2024 fueron previamente archivadas.

La Contraloría también lo señaló como responsable civil y administrativo en presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Cusco, que ocasionaron pérdidas superiores a S/ 700 mil entre 2019 y 2022. El caso más grave involucra la prescripción de papeletas de tránsito que generó un perjuicio de más de S/ 620 mil.