¿Cuáles son las novedades sobre el aeropuerto de Jaén? (Foto: MTC)
Redacción Gestión
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), confirmó que este 30 de octubre se reanudarán las operaciones aéreas en el .

¿Con qué frecuencia los pasajeros podrán abordar? Sepa todos los detalles.

¿Vuelos diarios o intercalados?

Tabata Vivanco, presidenta de Corpac, informó que hoy miércoles 29 se realizará un vuelo de inspección, y mañana se recibirá el primer vuelo comercial con la reanudación de operaciones aéreas.

“Es un vuelo de Latam, que sale de Lima a las 10:55 a. m. y llega a las 12:35 p. m a , sostuvo.

Vivanco informó que los vuelos se realizarán con una frecuencia de tres veces por semana, los martes, jueves y domingo, durante este año. En tanto, los vuelos diarios serán a partir de enero de 2026.

“Ya contamos con todos los documentos que han sido presentados a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DCAC) del MTC. Se ha levantado ya el Notan de aeropuerto cerrado. A partir de hoy estamos listos para recibir cualquier vuelo que pudiera llegar, como por ejemplo, vuelos médicos. Ya estamos operativos”, refirió.

La frecuencia de vuelos a Jaén cambiará en el 2026. (Foto: MTC)
Aeropuerto de Jaén: inversión

Vivanco agregó que se ha destinado S/ 3 .5 millones, aproximadamente, para el servicio de mantenimiento que se inició en enero de este año. Como parte de los trabajos de mantenimiento de la pista de aterrizaje, se han colocado bases estabilizadas y asfalto en caliente en diversas áreas de la pista, que suman en total 15,000 metros cuadrados.

También se instalaron geomallas y geotextiles, a fin de proteger la pista de aterrizaje de la humedad y de las intensas lluvias que caen en la provincia; y en las zonas donde se ha detectado humedad y presencia de agua.

, cumpliendo con todas las normas técnicas internacionales y los estándares de seguridad. Estamos listos para que Jaén abra sus puertas al mundo nuevamente, y conectemos Jaén, Cajamarca, Chachapoyas y todas las zonas aledañas”, concluyó la vocera.

Con esta reanudación de vuelos, Jaén y el nororiente peruano se vuelven a conectar por vía aérea con Lima después de más de dos años y medio de paralización.

Los vuelos hacia Jaén permiten establecer conexión con Chachapoyas. (Foto: MTC)
