La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), confirmó que este 30 de octubre se reanudarán las operaciones aéreas en el Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén.

¿Con qué frecuencia los pasajeros podrán abordar? Sepa todos los detalles.

¿Vuelos diarios o intercalados?

Tabata Vivanco, presidenta de Corpac, informó que hoy miércoles 29 se realizará un vuelo de inspección, y mañana se recibirá el primer vuelo comercial con la reanudación de operaciones aéreas.

“Es un vuelo de Latam, que sale de Lima a las 10:55 a. m. y llega a las 12:35 p. m a Jaén”, sostuvo.

Vivanco informó que los vuelos se realizarán con una frecuencia de tres veces por semana, los martes, jueves y domingo, durante este año. En tanto, los vuelos diarios serán a partir de enero de 2026 .

“Ya contamos con todos los documentos que han sido presentados a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DCAC) del MTC. Se ha levantado ya el Notan de aeropuerto cerrado. A partir de hoy estamos listos para recibir cualquier vuelo que pudiera llegar, como por ejemplo, vuelos médicos. Ya estamos operativos”, refirió.

La frecuencia de vuelos a Jaén cambiará en el 2026. (Foto: MTC)

LEA TAMBIÉN: Soto pide a Jerí que anule la TUUA de transferencia para vuelos internacionales

Aeropuerto de Jaén: inversión

Vivanco agregó que se ha destinado S/ 3 .5 millones, aproximadamente, para el servicio de mantenimiento que se inició en enero de este año. Como parte de los trabajos de mantenimiento de la pista de aterrizaje, se han colocado bases estabilizadas y asfalto en caliente en diversas áreas de la pista, que suman en total 15,000 metros cuadrados.

También se instalaron geomallas y geotextiles, a fin de proteger la pista de aterrizaje de la humedad y de las intensas lluvias que caen en la provincia; y en las zonas donde se ha detectado humedad y presencia de agua.

“Desde Corpac garantizamos el correcto funcionamiento del aeropuerto, cumpliendo con todas las normas técnicas internacionales y los estándares de seguridad. Estamos listos para que Jaén abra sus puertas al mundo nuevamente, y conectemos Jaén, Cajamarca, Chachapoyas y todas las zonas aledañas” , concluyó la vocera.

Con esta reanudación de vuelos, Jaén y el nororiente peruano se vuelven a conectar por vía aérea con Lima después de más de dos años y medio de paralización.