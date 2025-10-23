Con estas obras se garantiza mejores condiciones de seguridad y eficiencia en las operaciones aéreas en el segundo aeropuerto más importante del Perú. (Foto referencial: Difusión)
Con estas obras se garantiza mejores condiciones de seguridad y eficiencia en las operaciones aéreas en el segundo aeropuerto más importante del Perú. (Foto referencial: Difusión)
Redacción Gestión
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al haber culminado los trabajos de mantenimiento que obligaron a recortarla en unos 600 metros.

Como parte de un proceso de mantenimiento planificado, se ha logrado recuperar toda la carpeta asfáltica en la zona del umbral (inicio de pista) y eliminar las protuberancias y pérdidas del asfalto originadas por el intenso tráfico aéreo.

que tiene más de 100 operaciones diarias, entre vuelos nacionales e internacionales.

De manera coordinada con la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC y las aerolíneas que operan en dicho terminal aéreo, se tuvo que reducir desde el sábado último la longitud operativa de la pista para culminar los trabajos. Dicha medida, permitió mantener las operaciones con normalidad, sin afectar los vuelos programados.

“Las aerolíneas continuaron operando de manera regular, gracias a la planificación y coordinación que se desarrolló durante todo el proceso”, precisó el gerente general de Corpac, José Rubio.

Los trabajos finales del mantenimiento, como el pintado de las señales y la limpieza de la pista de aterrizaje, se realizarán entre la 1:00 y las 5:00 horas, periodo en el que no hay operaciones aéreas programadas.

Con la conclusión de estas labores, Corpac reafirma su compromiso con la seguridad operacional y la mejora continua de la infraestructura aeroportuaria.

