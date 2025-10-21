El mantenimiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco se verá mejorado al termino del mantenimiento que se le viene efectuando entre el sábado 18 y el miércoles 22 de octubre, refirió el gerente general de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Rubio Travi.

El funcionario indicó que se trata de “un proceso de mantenimiento programado”. “El mantenimiento es permanente, sin embargo, en esta oportunidad se requirió una intervención mayor”, explicó a Andina.

“Se ha tenido la necesidad de recortar ligeramente la pista para poder realizar los trabajos en un área que representa el primer tercio de la pista que es de donde despegan los aeronaves”, agregó.

Sin afectaciones

Corpac ha programado estos trabajos con miras a que no afecten los horarios de atención ni la frecuencia de vuelos de las aerolíneas, dijo Rubio.

Refirió que los trabajos en la pista de aterrizaje se dan desde el mes de septiembre entre la 1 y las 5 de la mañana. “Sin embargo, tuvimos la necesidad en esta última etapa de prolongar el área de intervención”, manifestó.

Refirió, en tal sentido, que se coordinó con la Dirección General de Aeronáutica Civil y las aerolíneas la reducción del uso de la dimensión de la pista para poder culminar los trabajos.

Lluvias recientes

El funcionario recalcó que este proceso de mantenimiento general se inició en febrero y que ya está próximo a su culminación.

En el caso de la etapa que se prolongará hasta el 22 de octubre, indicó que las medidas aplicadas permitirán que se culminen los trabajos. En tal sentido, estas “no han tenido mayor impacto en las operaciones” de las líneas aéreas, indicó.

Sin embargo, el funcionario apuntó que en la víspera se registraron lluvias, “y eso podría de alguna manera ocasionar un retraso”. Empero, recalcó que “estamos dentro del plazo establecido”.

Esta etapa se distingue de lo que se dio durante doce horas entre los días 13 y 14 de octubre, cuando se suspendieron las operaciones de las aerolíneas. En aquella se intervino casi de manera general la parte central de la pista de aterrizaje, indicó el funcionario.