El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que Lima Airport Partners (LAP), concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, decidió postergar el inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) para pasajeros en tránsito internacional hasta el próximo domingo 7 de diciembre.

La medida, que debía entrar en vigor este 27 de octubre, se posterga de manera temporal mientras concluyen los procesos de revisión tarifaria y adecuación normativa correspondientes, según informó el MTC.

Al respecto, el congresista de Acción Popular (AP), Wilson Soto, pidió al presidente José Jerí que convoque formalmente a una reunión con el MTC y a todas las personas involucradas para que se evalúe la anulación de este cobro de dinero.

“Desde aquí, yo lo digo al presidente José Jerí, que por favor... es más, ya lo he pedido formalmente, que convoque a una reunión con el ministro de Transportes y a todas las personas involucradas. Y de una vez, que se anule la TUUA de transferencia. Nos está trayendo bastante problema”, indicó esta mañana a RPP.

“ES UNA ADENDA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL”

En otro momento, el también expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso calificó la nueva TUUA como una “adenda ilegal e inconstitucional”. Esto, al considerar que ha afectado en la cancelación de viajes a nivel internacional. “Esto va a traer bastante cola”, advirtió.

Según dijo, en su momento solicitaron información a Ositrán sobre este tema. Agregó que esta tarifa habría sido aprobada sin consejo directivo, ya que no había quorum.

“Es más, decidieron a sola firma, por la decisión de la presidenta de Ositrán a una sola firma y por emergencia. ¿Cuál fue la emergencia? En este caso no hay ninguna emergencia. Entonces, ¿cómo una persona puede estar decidiendo para miles de usuarios que va a afectar? Para mí, esa adenda es ilegal e inconstitucional”, remarcó.

“Es más, el contrato de concesión del año 2001 nunca contemplaba la famosa TUUA de transferencia. La empresa concesionaria, LAP, cuando gana en su propuesta técnica nunca estaba contemplada la TUUA de transferencia. Entonces, a los peruanos no nos deben imponer una tarifa disfrazada, camuflada, que afecta directamente al bolsillo de miles de usuarios”, agregó el acciopopulista.



