El informe recomienda comunicar los hechos al presidente del Directorio de Sedapal para que adopte medidas correctivas. Foto: Difusión.
Redacción Gestión
La advirtió al sobre pagos en exceso por aproximadamente S/ 200,587.72 a favor del contratista encargado de la Etapa I – Frente 2 del proyecto de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los sectores de Nueva Rinconada, que abarcan San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

El proyecto -declarado viable en diciembre de 2015- tiene un valor actualizado de S/ 1,666,423,073.22 y busca ampliar el en once sectores de la zona.

Reajustes con índice base equivocado

Según el Informe de Hito de Control n.° 12208-2025-CG/MPROY-SCC, que evaluó el período del 4 al 17 de setiembre de 2025, se revisaron 16 valorizaciones de Prestaciones Adicionales de Obra (PAO) correspondientes a julio de 2025. Estas, cuyo presupuesto total asciende a S/ 26.4 millones, fueron formuladas usando precios contractuales del recurso Mano de Obra correspondientes a febrero de 2021.

Sin embargo, en las valorizaciones se aplicaron reajustes calculados con índices del mes de julio de 2019, lo que no corresponde a los precios contratados para las PAO.

indicó a la comisión de control que este criterio se viene aplicando también en las valorizaciones del contrato principal, en cumplimiento de una decisión de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) de 2022. No obstante, el informe subraya que la resolución de la JRD no amplía sus alcances a las valorizaciones de los adicionales de obra.

Esta situación generó pagos mayores a los que correspondían, afectando el equilibrio económico-financiero del contrato, principio que garantiza correspondencia entre obligaciones y prestaciones pagadas.

Metrados no ejecutados en obras civiles

El órgano de control también detectó que la valorización del contrato principal al mes de julio de 2025 incluye metrados no ejecutados, especialmente en obras civiles como reservorios y cisternas. El documento señala que esta aprobación por parte de vulnera la normativa de contrataciones del Estado y los términos del contrato.

La advierte que esta práctica afecta el control y supervisión de los trabajos realmente ejecutados, así como la trazabilidad de los avances. Los metrados consignados en planillas no coinciden con las partidas valorizadas, lo que podría derivar en pagos sin sustento técnico.

El informe recomienda comunicar los hechos al presidente del Directorio de para que adopte medidas correctivas y se garantice la continuidad del proyecto, considerado esencial para mejorar el servicio de agua potable y saneamiento en tres distritos del sur de Lima Metropolitana.

