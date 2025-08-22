Sedapal informó que el servicio de agua potable en Lima y Callao no se verá afectado tras el accidente ocurrido en el kilómetro 82 de la Carretera Central, donde un camión que transportaba hidrocarburos volcó cerca de una fuente hídrica.

La empresa informó que activó de inmediato su Plan de Contingencia para proteger la calidad del agua producida en sus plantas de tratamiento y asegurar la continuidad del servicio.

“No va a haber interrupción en la continuidad del servicio de abastecimiento de agua y la calidad seguirá siendo la misma”, señaló a Canal N Julio César de la Rocha, gerente general de Sedapal.

Equipos técnicos especializados realizaron inspecciones en la zona del incidente y tomaron muestras que están siendo analizadas en laboratorio, en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Como medida preventiva, Sedapal dispuso el cierre de las compuertas de la Planta Huachipa, con el fin de evitar el ingreso de contaminantes y garantizar la operación de la Planta La Atarjea.

“Este hecho fortuito ha activado nuestro plan de contingencia. Esto permite asegurar que la continuidad no se va a ver afectada”, agregó De la Rocha.

Comunicado de Sedapal.

Asimismo, se incrementó el uso de carbón activado en el proceso de potabilización, lo que permite retener sustancias orgánicas y mantener altos estándares de calidad en el agua potable.

La empresa reiteró que cuenta con protocolos de emergencia diseñados para responder a situaciones externas, asegurando en todo momento un servicio seguro y confiable para los más de 12 millones de habitantes de Lima y Callao.

“No existe ninguna posibilidad que la calidad de nuestra agua se vea afectada y menos que exista desabastecimiento”, finalizó el funcionario.