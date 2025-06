La Contraloría General de la República advirtió un serio riesgo de retrasos en la ejecución de un proyecto de agua potable y alcantarillado que busca beneficiar a más de 286 mil habitantes de los distritos de San Antonio (Huarochirí) y Carabayllo, debido a que no se actualizó adecuadamente el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Según el Informe de Hito de Control N.º 072-2025-OCI/5303-SCC, el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) -adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- otorgó la buena pro para ejecutar la obra valorizada en más de S/ 839 millones, sin haber ajustado el presupuesto que garantiza condiciones seguras durante los trabajos.

Advertencia ignorada

Durante el proceso de absolución de consultas del procedimiento de selección convocado el 20 de diciembre de 2024, se plantearon cinco observaciones específicas al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. El PASLC respondió que se modificaría el presupuesto para incluir equipos como medidores de gases, trípode de rescate, postes de seguridad, mallas naranjas, cilindros plásticos y un alcoholímetro.

No obstante, la Contraloría verificó que, al momento de adjudicar el contrato, el presupuesto no fue modificado, y los equipos prometidos no figuran en el desagregado de partidas del expediente técnico, el cual fue registrado en el SEACE.

Este incumplimiento podría abrir la puerta a controversias contractuales con el consorcio encargado de la obra, así como demoras en su ejecución, advierte el órgano de control.

Por tal motivo, la Contraloría ha solicitado que se comunique este riesgo al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de que se adopten medidas correctivas que garanticen la continuidad del proyecto, cuya relevancia es crucial para miles de personas que actualmente carecen de servicios básicos.

La iniciativa forma parte del esquema integral Carabayllo, y busca mejorar y ampliar los sistemas de agua potable y alcantarillado para poblaciones en expansión urbana que requieren con urgencia infraestructura sanitaria adecuada.