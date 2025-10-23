El Pleno del Congreso de la República decidió no aprobar, por unanimidad (83 votos), el dictamen que recomienda la no aprobación del Proyecto de Ley 12120/2025-PE, que contiene la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2024, remitido por el Poder Ejecutivo.

Durante la sustentación, el congresista Alejandro Soto Reyes (AP), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, explicó que la Contraloría General de la República detectó severas observaciones financieras, administrativas y de control, lo que motivó la recomendación de rechazo.

Uno de los principales hallazgos fue que 111 entidades públicas, de un total de 2,531, no presentaron su información financiera al Sistema Nacional de Contabilidad, por lo que fueron declaradas omisas.

Asimismo, Soto precisó que dos de las cuatro reglas fiscales fueron incumplidas durante el 2024, registrándose un déficit fiscal de 3.5% y un gasto del Gobierno Central que superó el límite permitido de 4.7%, llegando a 6.2%.

El legislador también advirtió que la Contraloría emitió una opinión con salvedades sobre la información financiera del Estado, lo que significa que no se cuenta con una auditoría limpia ni favorable.

Otro punto crítico fue la existencia de S/ 301 mil millones en el rubro de construcciones en curso sin identificación clara de su situación real, cifra que representa el 25% de los activos del Estado. Además, se registraron 2,476 obras paralizadas por un monto total de S/ 43 mil millones, equivalentes al 3.6% de los activos públicos.

“Se consignan obras concluidas y no entregadas, obras sin saneamiento legal e incluso obras inexistentes físicamente. Esto refleja un desbalance grave en la gestión del gasto público durante el 2024”, subrayó Soto.

Según el informe de auditoría, 215 de las 320 entidades auditadas (67%) recibieron opinión desfavorable, lo que involucra S/380 mil millones en activos observados. Además, el 100% de los gobiernos regionales y el 97% de los gobiernos locales auditados presentan opiniones no limpias en sus estados financieros.

El congresista José Cueto Aservi (HyD) cuestionó que esta situación se repita cada año sin que se adopten medidas correctivas.

“El Congreso no solo debe quedarse en la no aprobación, sino hacer un llamado de atención al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría. Si cada año no se aprueba la cuenta, pero tampoco se corrigen las deficiencias, estamos normalizando el mal uso del dinero público”, sostuvo.

En la misma línea, Eduardo Salhuana Cavides (APP) planteó la necesidad de una reforma integral del aparato estatal, ante la ineficiencia en la ejecución presupuestal y la falta de transparencia.

“De lo que se trata aquí es de revisar cómo se han invertido cerca de 300 mil millones de soles del presupuesto general. Si la Contraloría nos dice que no se sabe el destino de esos recursos, este Congreso no puede avalar ese despropósito”, enfatizó.

A su turno, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) sostuvo que se presentan números fríos, pero sin resultados concretos, y reiteró la importancia de reforzar la función fiscalizadora del Parlamento.

“Esta es una realidad que arrastramos desde hace muchos años. Cada vez que se nos remite la Cuenta General de la República o el Presupuesto General, encontramos las mismas deficiencias. Debemos asumir con mayor firmeza nuestra función fiscalizadora”, manifestó.

Finalmente, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña, informó que la decisión adoptada por el Pleno será comunicada a la Presidencia del Consejo de ministros, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República, para las acciones correspondientes.