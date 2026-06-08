Asistentes a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en el campus de Apple Park en Cupertino, California, en 2025. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Los inversores en Apple Inc. llevan casi dos años presionando por una mayor apuesta de la empresa en la inteligencia artificial (IA). La espera podría llegar a su fin esta semana durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de la compañía.

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