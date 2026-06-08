El evento, que comienza el lunes en la sede de Apple, probablemente mostrará una esperada actualización de su asistente digital Siri, junto con otras funciones de inteligencia artificial. Eso podría convertirse en un importante catalizador para la acción, que discretamente se ha transformado en la segunda con mejor desempeño entre las Magnificent Seven este año, a pesar de la creciente obsesión del mercado por todo lo relacionado con la IA.

Las acciones de Apple llegaron a subir hasta 2.6% el lunes por la mañana, mientras las bolsas se recuperaban tras la venta masiva de acciones tecnológicas registrada el viernes.

LEA TAMBIÉN: Apple desarrolla AirPods con cámaras e inteligencia artificial

La conferencia podría representar una oportunidad de reivindicación para la compañía de Cupertino, California, que presentó por primera vez sus funciones de IA en 2024, pero luego sufrió varios notables retrasos. Inversionistas y analistas buscan señales de que finalmente está lista para lanzarlas y de que podrán impulsar las futuras ventas de su línea insignia de iPhone.

“Me siento más confiado en que Apple puede cumplir con sus planes de IA, pero necesitamos verla ejecutar para sentirnos más cómodos proyectando un crecimiento sólido y sostenible a largo plazo”, dijo Kyle Levins , analista de tecnología de la información de Harding Loevner.

“Existe el potencial de que la IA acelere significativamente el ciclo de renovación del iPhone. Si percibimos que este ciclo será más grande, más prolongado y más sostenible gracias a la IA, entonces podemos esperar un mayor potencial alcista para la acción”.

Acciones de Apple cotizan sobre valuación a largo plazo

Muchos analistas son optimistas respecto de que una sólida presentación en materia de IA durante la conferencia respaldará nuevas ganancias para las acciones de Apple. Erik Woodring, analista de Morgan Stanley, afirmó que una “plataforma de IA pulida y una visión clara de agentes inteligentes” podrían acelerar las renovaciones de iPhone y aumentar la monetización de Servicios, impulsando la acción hasta US$ 440, más de un 40% por encima del cierre del viernes.

Woodring calificó el evento como “un catalizador decisivo para reposicionar a Apple como un ganador en IA” y añadió que, para otras compañías, “ser percibidas como ganadoras en IA genera un claro punto de inflexión en los fundamentos, la valoración o ambas cosas”.

Por su parte, las acciones de Apple han logrado desafiar la gravedad durante gran parte de los últimos dos años pese a la ausencia de una oferta sólida de IA, a diferencia de muchos de sus principales competidores. Esa condición atípica ayudó a sostener el papel durante las correcciones impulsadas por la IA, sin alejar a los inversionistas mientras los mercados continuaban avanzando. La acción acumula un alza de 15% este año y se encamina a registrar su cuarto año consecutivo de ganancias.

La ejecución de las nuevas funciones de IA, junto con el “entusiasmo por un rediseño significativo de la línea de productos más adelante este año”, podría permitir que la acción mantenga su “desempeño superior habitual hasta mediados de septiembre”, escribió Samik Chatterjee, analista de JPMorgan Chase & Co., en una nota a clientes la semana pasada.

Otros son más escépticos. David Vogt, analista de UBS, considera que las funciones de IA “serán casos de uso interesantes para los consumidores, pero es poco probable que impulsen de manera significativa la demanda de iPhone”.

Una decepción podría dejar a la acción vulnerable debido a su valoración. Los títulos cotizan a más de 33 veces las ganancias estimadas, muy por encima de su promedio histórico y cerca del máximo de 35.3 alcanzado en 2020, el nivel más alto desde 2007.

“La única cuestión que me genera cautela es la valoración, porque el crecimiento ha sido bueno, pero no lo suficientemente fuerte como para justificar que la acción cotice cerca de un múltiplo máximo de 20 años”, señaló Levins.

Aunque se espera que Apple registre un crecimiento de ingresos cercano al 15% este año, muy por encima del avance de 6.4% del ejercicio fiscal 2025, los analistas prevén que ese ritmo se desacelere a 8.6% en el ejercicio fiscal 2027 y continúe moderándose durante los dos años posteriores.

Hasta ahora, los inversionistas han estado dispuestos a pasar por alto esas tendencias irregulares de crecimiento y concentrarse en características más defensivas de la compañía, incluida su capacidad para generar sólidos flujos de caja y el hecho de que no se ha comprometido a gastar miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial.

Eso, combinado con la posibilidad de un aumento de ventas si las soluciones de IA de Apple demuestran que pueden competir con las de sus rivales tecnológicos —algo sobre lo que la conferencia ofrecerá mayor claridad—, configura un escenario favorable para la acción de cara al cierre del año, según algunos analistas.