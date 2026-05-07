Apple entró en la fase de pruebas avanzadas de sus nuevos auriculares AirPods Pro equipados con cámaras impulsadas con inteligencia artificial (IA), un dispositivo cuyo diseño y funciones están prácticamente finalizados a la espera de su producción en masa, según informó este jueves Bloomberg.

La principal innovación de estos auriculares radica en la integración de cámaras que captarán información visual del entorno para enviarla directamente al asistente digital Siri.

No podrán hacer fotos ni vídeos

A diferencia de otros dispositivos portátiles, estas cámaras no tendrán capacidad para realizar fotografías ni grabar vídeos. Su uso será exclusivo para usar como “los ojos del asistente digital Siri”.

El objetivo de la firma de Cupertino, según el medio, es permitir que el usuario pueda preguntar a Siri sobre objetos que esté viendo en ese momento, emulando la capacidad de análisis de imagen de los actuales chatbots.

Una muestra de los AirPods en una tienda de Apple Inc. en Londres en 2025.

Un pequeño indicador LED se iluminará siempre que el dispositivo esté enviando información visual al asistente, parecido a lo que sucede cuando se activa la cámara de las gafas con IA de Meta -las cuales sí que pueden grabar y sacar fotos-.

Bloomberg indicó que la idea de este nuevo dispositivo, en el que la compañía de la manzana mordida lleva trabajando cuatro años, es permitir a los usuarios hacer preguntas sobre un objeto que estén viendo.

“Por ejemplo, podrían estar frente a ingredientes de cocina y preguntar qué deberían preparar para la cena”, anotó el medio.

Los AirPods han sido un éxito rotundo para Apple desde su lanzamiento en 2016.

Pese a que los planes iniciales apuntaban a la primera mitad de 2026, el lanzamiento se ha visto desplazado para coincidir con la llegada de la versión mejorada de Siri en iOS 27, prevista para septiembre.

Apple está compitiendo con OpenAI, Meta, Google y otras empresas en el creciente mercado de dispositivos con IA.

El nuevo Apple con Ternus

Apple prevé una fuerte demanda de los nuevos AirPods y cuenta con equipos operativos trabajando para asegurar los componentes necesarios para su lanzamiento. Esta tarea resulta especialmente compleja en estos momentos debido a la escasez generalizada de chips de memoria y otros componentes de silicio.

A diferencia de los auriculares Apple Vision Pro, otro dispositivo con numerosos sensores externos, los nuevos AirPods no están diseñados para admitir el control por gestos. Según fuentes cercanas a los productos, las próximas gafas de Apple tampoco contarán con esta función.

John Ternus, el nuevo director ejecutivo de Apple, ha estado promocionando una sólida cartera de productos durante los eventos para empleados de las últimas semanas, afirmando que la compañía está en camino de revolucionar la industria de forma similar a como lo hicieron el iPhone, el iPad y el iPod.

John Ternus, director ejecutivo entrante de Apple.

“Estamos a punto de cambiar el mundo una vez más”, declaró Ternus a los empleados tras ser nombrado nuevo director ejecutivo de Apple. “Si tienes suerte, y me refiero a mucha suerte, puedes tener uno o dos momentos en tu carrera para formar parte de algo profundamente importante. Ahora estamos en un momento en el que podemos hacerlo de nuevo”.

Ternus supervisa el desarrollo de aproximadamente 10 nuevos productos importantes, entre los que se incluyen un MacBook con pantalla táctil, un iPhone plegable y dispositivos inteligentes para el hogar con IA. Reemplazará a Tim Cook como CEO el 1 de septiembre y liderará el gran evento anual de lanzamiento de la compañía ese mismo mes.

Apple también ha estado trabajando para mejorar las capacidades de IA visual del iPhone. Está planeando un nuevo modo de cámara de Siri en iOS 27 que dará mayor protagonismo a las funciones de IA visual en el sistema operativo del iPhone. Este cambio debería familiarizar a más usuarios con el concepto de introducir datos visuales en los servicios de IA.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg