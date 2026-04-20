CUPERTINO (Estados Unidos), 06/09/2025.- El CEO de Apple, Tim Cook, saluda a la multitud al subir al escenario durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple 2025 (WWDC) en el campus de Apple Park en Cupertino, California, EE. UU., el 9 de junio de 2025. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
CUPERTINO (Estados Unidos), 06/09/2025.- El CEO de Apple, Tim Cook, saluda a la multitud al subir al escenario durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple 2025 (WWDC) en el campus de Apple Park en Cupertino, California, EE. UU., el 9 de junio de 2025. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
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Redacción Gestión
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La anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo (CEO, en inglés) más adelante este año y será reemplazado por un directivo del grupo, hasta ahora responsable de productos como el iPhone y la Mac.

Tim Cook, jefe de Apple desde agosto de 2011, dejará la dirección ejecutiva de la empresa en septiembre y será sucedido por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, según un comunicado publicado el lunes.

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Aunque John Ternus era considerado el favorito para suceder a Cook, que se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración, no se esperaba que este traspaso se produjera tan pronto.

Apple Inc. nombró al jefe de hardware John Ternus como el próximo líder del fabricante del iPhone, con el director ejecutivo Tim Cook pasando al rol de presidente ejecutivo. Foto: Adam Gray/Bloomberg
Apple Inc. nombró al jefe de hardware John Ternus como el próximo líder del fabricante del iPhone, con el director ejecutivo Tim Cook pasando al rol de presidente ejecutivo. Foto: Adam Gray/Bloomberg

Ternus asumirá como CEO el 1 de septiembre, informó la compañía en un comunicado el lunes. El veterano de Apple ha sido jefe de ingeniería de hardware desde 2021 y ha dedicado 25 años al desarrollo de productos en la empresa. Bloomberg News había informado previamente que Ternus era el heredero designado de Cook.

Ternus cederá el control del área de hardware a Johny Srouji, histórico jefe de chips, quien será nombrado director de hardware y supervisará la ingeniería de dispositivos y el desarrollo de silicio.

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John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el carácter para liderar con integridad y honor”, dijo Cook en un comunicado. “Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son ya demasiadas para enumerar, y sin duda es la persona adecuada para liderar Apple hacia el futuro”.

En su nuevo rol como presidente ejecutivo, Apple señaló que Cook se enfocará en interactuar con responsables de políticas públicas en todo el mundo. El CEO de 65 años ya supervisa la relación de Apple con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Con información de EFE, AFP y Bloomberg

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