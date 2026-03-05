Apple MacBook Neo laptop computers during an Apple event in New York on March 4. Photographer: Adam Gray/Bloomberg
Apple MacBook Neo laptop computers during an Apple event in New York on March 4. Photographer: Adam Gray/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Apple Inc. lanzó la MacBook Neo de US$ 599 en su mayor apuesta hasta ahora por las computadoras portátiles económicas, con el objetivo de competir con las PC con Windows y las Chromebooks entre los compradores con presupuestos ajustados.

