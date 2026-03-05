El equipo cuesta US$ 400 menos que cualquier laptop de nueva generación que Apple haya vendido antes, muy por debajo de la MacBook Air, cuyo precio actual es de US$ 1,099. La MacBook Neo estará disponible en colores citrus, plata, índigo y blush, lo que podría hacerla atractiva tanto para estudiantes como para el público general.

La MacBook cuenta con una pantalla de 13.0 pulgadas, lo que la convierte en una de las laptops más pequeñas de la compañía hasta la fecha. En comparación, la MacBook Air ofrece una pantalla de 13.6 pulgadas. Otra novedad es que la Neo funciona con un chip A18 Pro de iPhone, la primera vez que Apple utiliza un procesador de smartphone en una Mac.

El MacBook Neo tiene Touch ID para iniciar sesión y aprobar pagos.

El lanzamiento supone un cambio importante para Apple, que durante décadas se mostró reacia a introducir una Mac de gama baja. Pero la velocidad de sus procesadores de iPhone permitió a la compañía reducir de manera significativa el precio sin sacrificar de forma relevante el rendimiento.

En un comunicado, John Ternus, jefe de ingeniería de hardware de Apple, dijo que la MacBook Neo fue “construida desde cero para ser más asequible para más personas”.

El modelo base incluye 256 gigabytes de almacenamiento, mientras que una versión mejorada de US$ 699 duplica la capacidad e incorpora Touch ID para iniciar sesión y aprobar pagos. También hay descuentos de US$ 100 en cada modelo para compradores del sector educativo, lo que reduce el precio de entrada a US$ 499.

Apple inició la preventa el miércoles y dijo que las primeras entregas y disponibilidad en tiendas comenzarán el 11 de marzo.

El dispositivo ofrece 16 horas de batería, frente a las 18 horas de la última MacBook Air, que cuenta con un chip M5. La pantalla alcanza hasta 500 nits de brillo y pesa 2.7 libras, igual que la Air de 13 pulgadas.

El equipo incluye 8 gigabytes de memoria RAM, una CPU de 6 núcleos (procesador principal) y una GPU de 5 núcleos (componente gráfico), sin opciones de actualización. Las especificaciones son similares a las de un iPhone 16 Pro lanzado en 2024.

Más allá de apuntar a consumidores de menor presupuesto, Apple también podrá ofrecer la computadora a clientes corporativos y organizaciones, dado su menor precio y compatibilidad con aplicaciones de Mac y de iPhone.

La Neo ofrece velocidades suficientes para tareas diarias como navegación web, procesamiento de textos, edición de fotos y videoconferencias. Aun con el chip de iPhone, el equipo ejecuta el mismo sistema operativo macOS que otras Mac.