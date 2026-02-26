El calendario del iPhone suele ser utilizado para recordar citas médicas, reuniones o cenas importantes; sin embargo, ahora muchos usuarios se encuentran con alertas inesperadas que anuncian premios inexistentes o advierten falsamente sobre virus y supuestos robos de información bancaria. Esta nueva modalidad de fraude digital pasó a convertir al calendario en una fuente de mensajes engañosos.

Según el medio Newsweek, estafadores descubrieron una forma discreta de inundar iPhones y iPads con notificaciones falsas sin necesidad de que las víctimas descarguen aplicaciones sospechosas. En lugar de instalar malware, los delincuentes engañan a los usuarios para que se suscriban sin darse cuenta a calendarios fraudulentos.

Una vez que la persona cae en la trampa, esos calendarios comienzan a enviar eventos falsos directamente a la pantalla de bloqueo.

Los delincuentes logran esto engañando a las personas para que se suscriban sin darse cuenta a calendarios fraudulentos. (Foto: Freepik)

Las alertas suelen presionar al usuario para que haga clic en advertencias de seguridad urgentes, reclame recompensas misteriosas o llame a números telefónicos dudosos. En lugar de un simple recordatorio, el mensaje parece una emergencia.

El engaño resulta más creíble porque estas suscripciones no pasan por los filtros habituales de seguridad de la App Store.

Como explicó un usuario en Reddit: “De repente, mi app de calendario empezó a mostrar estos eventos aleatorios que no puedo eliminar ni desactivar. Con el tiempo, aparecen nuevos que reemplazan a los anteriores”.

Las notificaciones parecen oficiales y llegan directamente a la pantalla de bloqueo, lo que aumenta la confusión. (Foto referencial: Freepik)

Expertos en seguridad señalan que el problema suele comenzar con un solo clic descuidado, generalmente en una ventana emergente o enlace de spam. Al aceptar sin notarlo, el usuario queda suscrito a un calendario oculto que empieza a enviar alertas alarmantes varias veces al día. Más allá de ser molesto, el problema no suele tener consecuencias permanentes.

Lo primero que hay que saber es que Apple no envía alertas de virus ni avisos de premios a través del calendario. Si aparece un mensaje de ese tipo, lo más probable es que sea falso. Para detenerlo, se recomienda revisar los ajustes del dispositivo y eliminar cualquier calendario suscrito que resulte desconocido o sospechoso.

Algunos usuarios aconsejan también bloquear la dirección de correo asociada a esos eventos para evitar nuevos mensajes.

Especialistas recomiendan eliminar calendarios desconocidos y desconfiar de cualquier alerta inesperada. (Foto referencial: Freepik)

“Hiciste clic en algo que te suscribió a un calendario que te envía alertas alarmantes varias veces al día, intentando asustarte para que pagues o entregues información”, escribió otra persona en Reddit. “Toca uno de los eventos y pulsa ‘cancelar suscripción al calendario’”, añadió.

Si después de cancelar la suscripción los eventos siguen apareciendo, puede ser necesario borrar manualmente las invitaciones restantes o revisar cuentas sincronizadas, como correos electrónicos.

“A mí también me pasó”, comentó otro usuario. “Revisé mi carpeta de spam con los mismos asuntos. Mi solución fue dejar de sincronizar Outlook o Hotmail con el calendario del teléfono”.

Recuerda: desconfía de cualquier alerta inesperada que aparezca en tu pantalla, usa tu calendario para organizar tu día y evita que el spam se convierta en una distracción peligrosa.