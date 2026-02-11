El Honor Magic8 Lite el smartphone que combina ingeniería avanzada resistente a caídas y al agua con 512GB de almacenamiento y tecnología NFC, llegó al mercado peruano. Este equipo obtuvo el Récord Guinness por la caída más alta sobrevivida por un smartphone, tras resistir una caída desde 6,133 metros de altura en Dubái.
Características
- Su estructura incorpora Corning Gorilla Glass Victus 2 y la tecnología Honor Anti-Drop, basada en una arquitectura de seis capas y materiales inteligentes como el fluido no newtoniano flexible, capaz de absorber impactos y soportar caídas de hasta 2.5 metros sobre superficies duras
- El equipo cuenta con certificación IP69K, un estándar de resistencia al agua de nivel industrial. Con certificaciones IP68 e IP69, que garantizan protección frente a inmersiones profundas en agua.
LEA TAMBIÉN: Precios de los smartphones subirían en 2026 por la IA: Lo que advierte un CEO tecnológico
- Cuenta con batería Silicon-Carbon de 8,300 mAh, una de las más grandes de su categoría, diseñada para ofrecer una vida útil de hasta 6 años.
- El dispositivo integra una pantalla Amoled curva de 6.79 pulgadas con resolución 1.5K, capacidad para mostrar 1.07 mil millones de colores, brillo máximo de 6,000 nits y una frecuencia de actualización de 120Hz.
- En cuánto a fotografía, el smartphone incorpora un sensor Ultra-Sensing de 108MP con apertura f/1.75 y doble estabilización OIS + EIS, junto con la certificación CIPA 5.0.
- Herramientas de IA generativa: como borrador, recorte y expansión de imágenes, además de funciones de retoque facial y corrección de ojos cerrados.
- El equipo opera con MagicOS 9.0, un sistema operativo basado en Android 15, integrando herramientas inteligentes que potencian la productividad.