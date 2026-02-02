Precios de los smartphones subirían en 2026 por la IA. Foto: Freepik
Precios de los smartphones subirían en 2026 por la IA. Foto: Freepik
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

por parte de los centros de datos de la Inteligencia Artificial (IA).

Carl Pei, CEO de la empresa tecnológica Nothing, a través de un artículo que publicó en su cuenta en la red social X, indicó que, durante 15 años, el negocio de los teléfonos inteligentes se basó en que los componentes serían cada vez más baratos, sobre todo memoria y pantallas, lo que permitía mejorar especificaciones cada año sin subir precios.

Sin embargo,

LEA TAMBIÉN: Los CEO salen de compras: 43% irá tras adquisiciones, fusiones y otras transacciones en 2026

donde los grandes proveedores de infraestructura reservan capacidad de fabricación de obleas de silicio con años de antelación para soportar el auge de la inteligencia artificial.

“Por primera vez, los smartphones compiten directamente con la infraestructura de IA y, como resultado, los precios de la memoria están aumentando drásticamente”, se lee en su artículo.

LEA TAMBIÉN: Educación del futuro: Aulas con inteligencia artificial en Lima y las nuevas tendencias

Pei acotó que, en algunos caso,

“Se estima que los módulos de memoria que costaban menos de 20 dólares hace un año podrían superar los 100 dólares para finales de año en los modelos de gama alta”, añadió.

LEA TAMBIÉN: “Inteligencia Personal” o cómo la IA de Google extraerá detalles de correos y fotos del usuario

El especialista indicó que esto provoca un cambio estructural en la industria, alterando por completo la economía al momento de fabricar un smartphone.

“Las marcas se enfrentan ahora a una decisión sencilla: subir los precios, un 30% o más en algunos casos, o rebajar las especificaciones”, puntualizó.

Carl Pei, CEO de la empresa tecnológica Nothing, indicó que la misma memoria usada en teléfonos es esencial para los centros de datos de IA, por lo que en algunos casos el coste se ha triplicado y podría seguir subiendo.(Foto: Freepik)
Carl Pei, CEO de la empresa tecnológica Nothing, indicó que la misma memoria usada en teléfonos es esencial para los centros de datos de IA, por lo que en algunos casos el coste se ha triplicado y podría seguir subiendo.(Foto: Freepik)

TE PUEDE INTERESAR

El giro de Estados Unidos hacia una economía de privilegiados, según Financial Times
Perú se integra a red global y lidera regulación de IA en salud
Apple supera expectativas pero advierte presión en márgenes: el impacto del iPhone 17

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.