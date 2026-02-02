Los precios de los smartphones a nivel mundial subirían en 2026 debido a la demanda y el aumento del costo de la memoria por parte de los centros de datos de la Inteligencia Artificial (IA).

Carl Pei, CEO de la empresa tecnológica Nothing, a través de un artículo que publicó en su cuenta en la red social X, indicó que, durante 15 años, el negocio de los teléfonos inteligentes se basó en que los componentes serían cada vez más baratos, sobre todo memoria y pantallas, lo que permitía mejorar especificaciones cada año sin subir precios.

Sin embargo, en 2026 este modelo se “rompe” por el fuerte aumento del coste de la memoria.

El ejecutivo indicó que la misma memoria usada en teléfonos se ha vuelto esencial para los centros de datos de IA, donde los grandes proveedores de infraestructura reservan capacidad de fabricación de obleas de silicio con años de antelación para soportar el auge de la inteligencia artificial.

“Por primera vez, los smartphones compiten directamente con la infraestructura de IA y, como resultado, los precios de la memoria están aumentando drásticamente”, se lee en su artículo.

Pei acotó que, en algunos caso, el coste de la memoria se ha triplicado y podría seguir subiendo, convirtiéndose en uno de los componentes más caros de los teléfonos inteligentes.

“Se estima que los módulos de memoria que costaban menos de 20 dólares hace un año podrían superar los 100 dólares para finales de año en los modelos de gama alta”, añadió.

El especialista indicó que esto provoca un cambio estructural en la industria, alterando por completo la economía al momento de fabricar un smartphone.

“Las marcas se enfrentan ahora a una decisión sencilla: subir los precios, un 30% o más en algunos casos, o rebajar las especificaciones”, puntualizó.