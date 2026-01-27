Gonzalo Letelier, decano de Humanidades y Comunicaciones en la Universidad Finis Terrae, argumentó que tecnologías como la IA pueden resolver problemas pero su apoyo en la formación educativa será imperceptible si no se fomenta la capacidad de pensamiento.

“La inteligencia artificial puede hacerlo todo mejor que nosotros, excepto lo específicamente humano: juzgar, pensar, tener una palabra interior”, contó.

A su criterio, la masificación de la inteligencia artificial abre una puerta para “volver a lo esencial”: lectura profunda, escritura reflexiva, pensamiento crítico y aprendizaje lento.

Aprender a reaprender y madurez emocional superan la memorización en un sistema educativo peruano con rezagos en lectura y matemáticas. Foto: referencial

En tanto, Felipe Berckemeyer, director de la carrera de Educación en la UPC, sostuvo que la tecnología mal utilizada puede empobrecer los procesos de aprendizaje y fomentar conductas mecánicas en los jóvenes.

“La IA es una herramienta, no nos va a salvar. Si no hay un pensamiento crítico de fondo, puede producir más autómatas que personas”, refirió.

LEA TAMBIÉN: Promoverán el teletrabajo para el padre o madre durante el primer año de su hijo

Entre las principales skills para la formación académica que repercutirán en mejores opotunidades de empleo, definieron:

Pensamiento crítico y capacidad de juicio, por encima que el rendimiento académico . Letelier y Berckemeyer coinciden en que las empresas no necesitan personas que sigan instrucciones o entreguen productos concretos, sino que se busca gente capaz de tomar decisiones, analizar contextos nuevos, detectar errores, riesgos y oportunidades.

. Letelier y Berckemeyer coinciden en que las empresas no necesitan personas que sigan instrucciones o entreguen productos concretos, sino que se busca gente capaz de tomar decisiones, analizar contextos nuevos, detectar errores, riesgos y oportunidades. Aprender y reaprender vale más que memorizar. “La teoría no es mala, pero no es lo único. Si no se combina con saber hacer y actitud, el estudiante queda desplazado. Tenemos personas que sacaban 20 en el colegio, pero salen al mercado laboral y no consiguen trabajo” , resumió Berckemeyer.

, resumió Berckemeyer. Autonomía intelectual para no depender de instrucciones ni de la IA

Habilidades socioemocionales y madurez personal. Según Toni García, profesor del Máster de Psicopedagogía, Universidad de Valencia, se necesita formar ciudadanos con una educación íntegra, no solo académica, sino también emocional y de salud mental.

Según Toni García, profesor del Máster de Psicopedagogía, Universidad de Valencia, se necesita formar ciudadanos con una educación íntegra, no solo académica, sino también emocional y de salud mental. Capacidad de reflexión y sentido común, algo que “la IA no puede reemplazar”.

Más que aprobar exámenes

En esa línea, García concluyó en que el foco debe ponerse en qué recibe realmente el alumno y en las competencias necesarias para formar ciudadanos activos, y no solo “estudiantes que aprueban exámenes”.

“Durante décadas hemos evaluado solo el resultado. Ahora debemos fijarnos en el proceso, porque ahí es donde ocurre el aprendizaje”, apuntó.

Y es que, en datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE, 7 de cada 10 estudiantes no elige adecuadamente su carrera profesional, lo que se traduce en ciudadanos con empleos informales o muy ajenos a sus expectativas de vida.

Desde la raíz —añade Berckemeyer— el reto está en mejorar los niveles de aprendizaje, lo cual se torna complicado con fenómenos como los nativos digitales y la temprana exposición a dispositivos electrónicos a fin de “mantener a los bebés quietos sin que fastidien”.

Mientras la tecnología automatiza tareas, especialistas llaman a fomentar juicio y habilidades socioemocionales. Foto: AFP / difusión

Los datos:

Si bien en 2024 se redujo al 3.4% la proporción de estudiantes con dificultades severas de aprendizaje, cerca del 28,7 % de escolares de 4º grado se ubica en niveles bajos en matemáticas y 9,6 % en lectura , según ENLA.

de 4º grado se ubica en y , según ENLA. En 2023, solo el 32 % de los peruanos de 25 años o más alcanzó algún nivel de educación superior , y apenas el 16,5 % logró culminar estudios universitarios, según ENAHO-INEI

, y apenas el 16,5 % logró culminar estudios universitarios, según ENAHO-INEI El Congreso Internacional de Educadores (CIE) se desarrollará del 3 al 5 de febrero, organizado por la UPC, en Lima, bajo el lema: “Los desafíos de la educación hoy: repensando la modernidad”.