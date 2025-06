A detalle, el informe que recoge las opiniones de estudiantes universitarios de Lima y ofrece una radiografía del desencanto juvenil frente al actual escenario político y social, menciona que el 90% califica la situación política del país como mala o muy mala, el 86.1% considera a los políticos deshonestos y un 75% considera migrar al extranjero.

“Esta generación inició sus estudios en pandemia y ha sido testigo de cinco presidentes, múltiples escándalos de corrupción, aumento de la delincuencia y desigualdad. Son jóvenes que acceden a información de forma inmediata y perciben un entorno poco amable”, explicó Claudio Huamán de los Heros, director del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la USIL, en entrevista con Gestión.

Falta de representación y rechazo a las opciones políticas

El 73.4% de los encuestados considera que los jóvenes no tienen representación política. Pero más allá de la edad de los líderes, la clave está en los valores: los encuestados valoran principalmente la honestidad (67%), la educación (64.5%), y la capacidad de gestión (44.2%).

En contraste, el 74.5% se siente insatisfecho con las opciones políticas actuales.

“La percepción de ‘no me representa’ es casi un himno en redes sociales. No se trata solo de edad, sino de valores. Los jóvenes no comulgan con figuras que no vibran en su misma frecuencia social y emocional”, sostuvo Huamán.

Además, solo el 14% de los jóvenes se ve participando activamente en política, una cifra que confirma el fuerte rechazo hacia el sistema y sus actores. Según el estudio, esta desafección podría trasladarse al voto, con un alto riesgo de decisiones motivadas más por carisma que por análisis programático.

Redes sociales, desconfianza y confusión

Uno de los hallazgos más relevantes es que el 88% de los jóvenes se informa sobre política a través de redes sociales, desplazando a los medios tradicionales. Sin embargo, esto no se traduce en mayor claridad: el 76.4% considera que los mensajes políticos son poco o muy poco claros, y el 87% cree que los políticos son poco transparentes.

“Las redes sociales han cambiado el juego: ya no basta con emitir un mensaje. Hoy los jóvenes interpretan, reeditan y viralizan el contenido en formatos como memes, reels o deepfakes. El político que no entienda esto pierde la batalla”, alertó el director del GRIM.

“El algoritmo debería ser uno de los jefes de campaña en estas elecciones”, resaltó.

Además, quienes consumen información en redes valoran la autenticidad, humor y frecuencia, elementos que están ausentes en los canales oficiales de los líderes actuales.

Migración masiva y pérdida de capital humano

Una de las cifras más preocupantes es que el 75% de los jóvenes considera migrar fuera del país, principalmente por mejores oportunidades laborales (87%), seguridad (77%) y calidad de vida (72%). Europa (47%) y EE.UU. (22%) son los destinos preferidos.

“Significa que podríamos perder al talento más preparado del país. Es un llamado de atención a todos los sectores, porque estos jóvenes no ven un futuro viable en el Perú”, advirtió Huamán.

En contraste, quienes prefieren quedarse lo harían principalmente por razones emocionales: el 94% por su familia, el 81% por sus amigos y el 77% por la cultura.

“Tenemos un vínculo afectivo muy fuerte con nuestro entorno inmediato, pero eso no basta si las condiciones estructurales siguen deteriorándose”, señaló el especialista.

Hellen Tipian, líder de zona andina de Fundación Forge, comenta que además del aumento de la pobreza y la búsqueda de una mejor calidad de vida, otros factores que empujan a los peruanos a abandonar su patria son: la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la precariedad laboral, afectando el desarrollo económico sostenible de Perú.

Asimismo, advierte los efector negativos de la migración de talentos:

● Reducción de crecimiento económico: La pérdida de talento afecta la productividad de las empresas y la capacidad de innovación, lo que a su vez reduce la competitividad de Perú en el mercado global.

● Aumento de la desigualdad social: Emigrar requiere de una inversión significativa y solo las personas con los recursos necesarios pueden hacerlo, esto ocasiona un aumento en la brecha social y económica del país.

● Baja capacidad de innovación: La salida de jóvenes capacitados y con capacidad de innovar podría afectar el desarrollo tecnológico del país, afectando sectores emergentes y estratégicos.

¿Un país sin jóvenes?

El estudio concluye que el Perú enfrenta no solo una crisis de legitimidad política, sino una potencial fuga de cerebros en el mediano plazo. Con una juventud que desconfía, se desinforma, se siente poco representada y considera migrar, el desafío para los líderes es mayúsculo.

“Hay espacio para un nuevo liderazgo que levante las banderas de la honestidad, la educación y la preparación. Pero ese líder debe ser auténtico, coherente y comunicarse de manera orgánica con los jóvenes. Si no lo hacen, los perderán, no solo como electores, sino como ciudadanos”, finalizó Huamán.