El sector industrial aumentó la cantidad de puestos de trabajo e ingresos, concentrando el 13.4% del total de ocupados en la capital del país. (Foto: Andina)
El empleo en el aumentó en 3.6% en Lima Metropolitana durante el 2025, sumando un total de 755 mil 600 trabajadores, informó la .

La estimación del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI indicó que este incremento de 26,100 puestos de trabajo superó el avance del empleo en otros sectores como servicios (3%), construcción (3%) y comercio (2.2%).

De esta manera, el rubro industrial concentró el 13.4% del total de ocupados en la capital del país.

Cabe indicar que este avance coincide con el .

Mejor mercado laboral en la industria

En el 2025, no solo aumentó la cantidad de trabajadores, sino también el . El ingreso promedio mensual en el sector aumentó a S/ 2,108 en el 2025, un 7.4% más que en el 2024.

Asimismo, el -que cuenta aquellos que laboran 35 o más horas a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial- también creció en 14.9% en la industria. Es decir, al finalizar el 2025, se tuvieron 513,500 trabajadores empleados adecuadamente.

En tanto, la cantidad de subempleados por insuficiencia de horas trabajadas en manufactura creció 18.4% y la población subempleada por ingresos también descendió en 13.7%.

Durante el 2025 no solo creció el empleo industrial, sino también la proporción de trabajadores adecuadamente empleados en el sector. (Foto: Andina)
