El empleo en el sector de manufactura aumentó en 3.6% en Lima Metropolitana durante el 2025, sumando un total de 755 mil 600 trabajadores, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

La estimación del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI indicó que este incremento de 26,100 puestos de trabajo superó el avance del empleo en otros sectores como servicios (3%), construcción (3%) y comercio (2.2%).

De esta manera, el rubro industrial concentró el 13.4% del total de ocupados en la capital del país.

Cabe indicar que este avance coincide con el aumento de contrataciones de personal que preveían cerca de seis de cada 10 de los empresarios industriales en la última Encuesta de Opinión Industrial (EOI) de la SNI.

Mejor mercado laboral en la industria

En el 2025, no solo aumentó la cantidad de trabajadores, sino también el salario. El ingreso promedio mensual en el sector aumentó a S/ 2,108 en el 2025, un 7.4% más que en el 2024.

Asimismo, el empleo adecuado -que cuenta aquellos que laboran 35 o más horas a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial- también creció en 14.9% en la industria. Es decir, al finalizar el 2025, se tuvieron 513,500 trabajadores empleados adecuadamente.

En tanto, la cantidad de subempleados por insuficiencia de horas trabajadas en manufactura creció 18.4% y la población subempleada por ingresos también descendió en 13.7%.