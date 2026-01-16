Así le fue al mercado laboral en Lima Metropolitana durante el 2025. | GEC
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

En 2025, la población ocupada en Lima Metropolitana (es decir, que cuenta con algún tipo de trabajo) superó los 5.62 millones de personas. El resultado se logró luego de sumar 162.1 mil personas empleadas, equivalente a una expansión de un 3%, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

