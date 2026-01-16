A nivel de los empleados adecuadamente, el avance fue incluso superior. El año pasado, este grupo ascendió a los 3.66 millones, marcando la suma de casi 390 mil, equivalente a una expansión de 11.9% interanual. Se trató de su mejor ritmo de crecimiento en tres años , identificó Gestión.

Paola Herrera, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que la variación se enmarca dentro de las expectativas, a partir del avance del mercado laboral que se tuvo en los últimos trimestres móviles.

“El resultado es positivo y está dentro de lo previsto. Se ratifica la mejora de la calidad del empleo, sobre todo en Lima. A nivel nacional, podría ser similar el resultado”, analizó.

En este contexto, uno de los datos que destacó fue el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, que ascendió a los S/ 2,220 . Esto marcó un aumento de casi S/ 185 respecto al 2024 y de S/ 484 frente al 2019.

Con esto, Herrera señaló que, en términos reales, el salario en Lima tuvo un aumento de 7.5%, su ritmo de crecimiento más alto en 14 años (desde 2011) . “Durante el 2025, se tuvo incluso trimestres móviles creciendo a doble dígito. Este año también se recuperó el ingreso laboral [prepandemia]”, acotó.

Más en detalle, la remuneración promedio en hombres alcanzó los S/ 2,504.6, mientras que en las mujeres, S/ 1,873.3.

Según grupo de edades, y continuando con la tendencia que se ha visto, el de 45 años a más fue el que registró el mayor ingreso promedio mensual, con S/ 2,355.3 ; seguido del segmento de 25 a 44 años, con S/ 2,3152. Ambos crecieron en más de 8.5% interanual. El rubro de 14 a 24 años, por su parte, apuntó un avance de 4.1% hasta los S/ 1,274.4.

¿Qué explicó este sueldo en Lima?

Herrera indicó que el incremento del ingreso promedio en Lima Metropolitana es una muestra de la mejora del empleo, aunque concentrada en grupos, precisamente el de mayores de 45 años.

Como muestra, esta población con empleo adecuado creció casi un 18%, muy por encima de la tasa general de 11.9%. Y solo este grupo con empleo se expandió en un 8% (el general fue de 3%).

“Es en este grupo donde hay más formalidad. También impulsaron la cifra sectores como la construcción y servicios, en línea con el dinamismo económico de las familias, que se replicó en empresas medianas y grandes”, valoró.

Ahora bien, con vista a este período influenciado por las elecciones generales, la economista indicó que las expectativas sobre indicadores claves, como la inversión privada, permitirían que se sostenga el nivel de ingresos laborales.

“Lo que vemos sobre la inversión privada anticipa que el gasto de los hogares podría mantenerse durante el 2026. El entorno poítico con las elecciones no incidiría tanto como en procesos pasados”, refirió.

Otro aspecto que observó Herrera es que este avance de los ingresos promedios tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza, que marcará una reducción en su resultado del 2025. “La magnitud de la caída de la pobreza dependerá de dónde se hayan concentrado estos ingresos”, anotó.

Por último, aunque el entorno laboral presenta un panorama favorable, surgen algunas fuertes preocupaciones por su alcance dispar. El foco lo toman los más jóvenes.

“Hay un problema grave de empleo juvenil. Al 2025, se perdieron alrededor de 192 mil frente al 2019. Se tiene una caída consecutiva desde el 2022. Hay un problema grave que no se está abordando”, subrayó.

Herrera advirtió que esta situación representa un grave problema para el país, no solo actual, sino también con perjudiciales efectos para los próximos 10 o 15 años. “No están acumulando la experiencia de hoy debería. Veremos las consecuencias en lustros posteriores”, finalizó.