La manufactura no primaria enfrentará un cierre de 2025 irregular y podría mejorar el próximo año a pesar del panorama electoral. (Imagen: Andina)
La manufactura no primaria enfrentará un cierre de 2025 irregular y podría mejorar el próximo año a pesar del panorama electoral. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La industria de mayor valor agregado llega al final del 2025 con un desempeño débil. Aunque el sector manufactura creció 1.47% a octubre, la parte no primaria retrocedió 0.23% según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), lo que muestra hasta ahora un panorama poco alentador.

TE PUEDE INTERESAR

Parques industriales: así va la oferta, variación de precios y perfil de la demanda
Cuatro de cada 10 industriales dicen que rotación laboral fue de hasta 10%: ¿renuncia o despido?
Empresas industriales no priorizan la inmediatez del desembolso al financiarse: ¿qué sí?
Exportaciones industriales no tradicionales rompen récord, pero pierden peso: productos que destacan

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.