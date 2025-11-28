El PIA transformará a Perú en un corredor logístico-industrial para Sudamérica. Foto: difusión / ProInversión
El ministro de la Producción, César Quispe, adelantó que estiman

“El Parque Industrial de Ancón (PIA) ha cobrado un gran atractivo y ya hay una interesante competencia por adjudicarse el proyecto. Esperamos que antes de fin de año tengamos ya al operador que se adjudique esta gran obra”, indicó.

El funcionario señaló que el PIA se convertirá en un , y será clave para que se deje de ser exportador de materia prima, y se apueste también por el despacho de productos manufacturados y tecnología.

Quispe Luján reiteró que

Parque Industrial de Ancón se conectará con el Puerto del Callao, Chancay y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: difusión
“Vemos estas zonas no como un espacio de beneficios tributarios, sino también como una oportunidad de atracción de una nueva era industrial”, apuntó.

Vale aclarar que el Parque Industrial de Ancón es un megaproyecto en Lima Norte y se estima una inversión de más de US$ 1,214 millones para este complejo de 1,338 hectáreas.

Según la ministra de Economía, Denisse Miralles, permitirá que Perú sea “un corredor logístico - industrial capaz de atender a toda Sudamérica con tiempos competitivos”.

