El cobro de peaje de Rutas de Lima (RDL) en la Panamericana Sur (casetas Villa y Punta Negra) está suspendido por decisiones judiciales. La empresa ha anunciado que dejará de operar la concesión alrededor del 2 de diciembre de 2025 si la situación no cambia.

Rutas de Lima alertó hace unos días que, sin esos cobros, su caja se agotó y no puede sostener operación, mantenimiento ni pago de deudas del proyecto.

Este viernes, a través de un comunicado, RDL rechazó las acusaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) de que estaría abandonando la concesión.

En esa línea, detalló lo siguiente:

1. “Si RDL no continuará operándola sería porque “no puede hacerlo” y no porque “no quiere hacerlo”. La situación financiera de la empresa generaría que sea imposible seguir operando, y esto por consecuencia directa de las acciones de la MML y otras entidades del Estado peruano", precisó la empresa.

2. RDL ha perdido casi la totalidad de sus ingresos y está consumiendo todas sus reservas de caja de manera acelerada. A menos que se pueda retomar el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra antes del martes 2 de diciembre, la empresa no contará con recursos para sostener la operación. RDL cuenta con más de 600 empleados e incurre en un gasto mensual de operación y mantenimiento por aproximadamente S/25 millones, que ya no tendría como solventar.

3. RDL está en esta situación debido a las medidas adoptadas por la misma MML y otras entidades del Estado peruano. La MML en lugar de cumplir con su deber de respetar el Contrato de Concesión, facilitó y respaldó de manera pública múltiples demandas contra RDL, además de hostigar a la empresa precisamente para provocar la inviabilidad de la Concesión. La MML incluso ha solicitado medidas cautelares orientadas a tomar la administración de la Concesión, intensificando así los obstáculos para la correcta operación de la misma.

4. Resulta sorprendente que la MML inste a que RDL siga operando la Concesión luego de que la propia MML y otras agencias del Estado le hayan despojado de sus ingresos, y la MML se haya negado a pagar los laudos arbitrales favorables a la empresa, los cuales han sido confirmados sistemáticamente por las cortes de los Estados Unidos. Más sorprendente aún es que la MML amenace con presentar denuncias penales contra nuestros funcionarios si RDL deja de continuar operando la Concesión, cuando es la MML -en gran medida- la responsable de la actual situación de la empresa.

5. RDL también desmiente que haya tenido ganancias por más de US$1,000 millones. De hecho, RDL tiene pérdidas acumuladas por alrededor de S/2,000 millones que la han forzado a iniciar un proceso de disolución y liquidación. RDL nunca ha repartido utilidades, ni dividendos, ni ha realizado algún otro tipo de distribución a sus accionistas, tal y como consta expresamente en los estados financieros auditados que obran en poder de la MML.6. RDL y sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano.