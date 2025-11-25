Reggiardo reiteró que Rutas de Lima tiene obligaciones contractuales que asumir. Foto: GEC
Reggiardo reiteró que Rutas de Lima tiene obligaciones contractuales que asumir. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, la comuna no asumirá el cobro de peajes pero sí garantizará la continuidad de los servicios en las vías concesionadas.

En diálogo con la prensa, . Asimismo, dijo que RDL concretaría su salida definitiva “en los primeros días de diciembre” ante la insolvencia financiera.

Si bien reconoció que RDL quiere “buscar entendimientos” con la Municipalidad de Lima, existe un contrato vigente con obligaciones por cumplir.

LEA TAMBIÉN: Rutas de Lima plantea entrega ordenada de concesiones a la MML
Concesionaria vial Rutas de Lima. (Foto: GEC)
Concesionaria vial Rutas de Lima. (Foto: GEC)

Renzo Reggiardo aclaró que la MML está dispuesta a asumir temporalmente servicios operativos en las vías como “limpieza, seguridad, operación de ambulancias” y hasta un plan aéreo con helicópteros ante posibles emergencias; pero no cobraría peaje.

, aclaró.

LEA TAMBIÉN: Rutas de Lima se liquida: ¿por qué decisión preocupa a los fondos de pensiones en Perú?

No obstante, el burgomaestre indicó que la MML asumirá tareas operativas en la medida que el equipo técnico y legal entreguen “los vehículos o las vías” sin que hayan problemas legales posteriores con Rutas de Lima.

Vale aclarar que hace unas semanas

TE PUEDE INTERESAR

Realizarán patrullaje aéreo durante protestas, dice Reggiardo
Reggiardo descarta “cobro de peajes” en caso MML asuma administración de vías
Esta es la calificación sudamericana de alcaldes: ¿Cómo le va a Renzo Reggiardo?
Renzo Reggiardo denuncia extorsión contra maquinaria de la Municipalidad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.