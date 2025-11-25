El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, adelantó que ante la eventual salida de Rutas de Lima (RDL), la comuna no asumirá el cobro de peajes pero sí garantizará la continuidad de los servicios en las vías concesionadas.

En diálogo con la prensa, Reggiardo sostuvo que el levantamiento del cobro de peajes responde a recursos interpuestos por Puente Piedra y distritos de Lima Sur, situación ajena a la MML. Asimismo, dijo que RDL concretaría su salida definitiva “en los primeros días de diciembre” ante la insolvencia financiera.

Si bien reconoció que RDL quiere “buscar entendimientos” con la Municipalidad de Lima, existe un contrato vigente con obligaciones por cumplir.

Concesionaria vial Rutas de Lima. (Foto: GEC)

Renzo Reggiardo aclaró que la MML está dispuesta a asumir temporalmente servicios operativos en las vías como “limpieza, seguridad, operación de ambulancias” y hasta un plan aéreo con helicópteros ante posibles emergencias; pero no cobraría peaje.

“No podemos cobrar; no estamos facultados para eso. La concesionaria debe asumir ese compromiso porque está establecido en el contrato”, aclaró.

No obstante, el burgomaestre indicó que la MML asumirá tareas operativas en la medida que el equipo técnico y legal entreguen “los vehículos o las vías” sin que hayan problemas legales posteriores con Rutas de Lima.

Vale aclarar que hace unas semanas el alcalde Reggiardo sostuvo que “en el corto plazo” no se contempla cobrar peajes ante su eventual rol como administrador temporal de la concesión.