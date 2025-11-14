En la antesala de las protestas programadas para hoy, este viernes, y sábado en distintos puntos de Lima, el alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, dijo que la ciudad cuenta con un refuerzo en vigilancia y coordinación interinstitucional para evitar hechos de violencia, caos o afectaciones al patrimonio.

El burgomaestre detalló que actualmente operan 764 cámaras de videovigilancia, entre las 444 instaladas por la MML y las 55 proporcionadas por la Policía Nacional, además de otros equipos integrados al sistema.

“Son ojos vigilantes puestos al servicio de la población para controlar la situación y evitar que esto desborde”, afirmó, destacando que el incremento es significativo frente a las 167 cámaras existentes cuando inició su gestión.

Reggiardo subrayó que el control no se limita al monitoreo fijo. La comuna ha ampliado el patrullaje aéreo, incorporando un número “superior” de drones para registrar cualquier incidente en zonas donde no haya cámaras, especialmente en el centro histórico.

“Vamos a cubrir todos los sectores de la ciudad”, remarcó.

El alcalde enfatizó que el operativo se sostiene en un trabajo articulado con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Esta coordinación permitirá que cualquier hecho registrado pueda ser judicializado de manera inmediata desde la central de monitoreo.

“Cuando se trabaja de forma conjunta, los resultados son positivos en favor de la población”, añadió.

Reggiardo también recordó que municipios y agentes del orden continúan investigando los dos incendios ocurridos durante la última marcha, y advirtió que los nuevos sistemas de vigilancia permitirán identificar rápidamente cualquier acción delictiva o provocación.

En cuanto a las intervenciones en espacios públicos, el alcalde señaló que la Plaza San Martín -uno de los puntos centrales de concentración- fue objeto de medidas preventivas desde la madrugada, en cumplimiento de la ordenanza que regula su uso.

Finalmente, Reggiardo exhortó a los manifestantes a mantener la calma y evitar daños o tensiones que afecten a la ciudadanía.

“Esto no atenta contra la Policía ni la Municipalidad; atenta contra nuestra población”, expresó.