Una nueva movilización ciudadana ha sido convocada. El movimiento denominado Generación Z ha llamado a una nueva jornada de marchas y protestas para el 14 de noviembre en el centro de Lima.

Según voceros de diferentes movimientos que participaran precisaron que el objetivo de esta protesta es mostrar el descontento juvenil ante la crisis política y exigir justicia para las víctimas de la represión de las marchas anteriores.

El movimiento juvenil rechaza que las protestas se vinculen con violencia y aseguran que esta nueva convocatoria será pacífica, en donde también buscarán un diálogo abierto con las autoridades.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, anunció que se realizará un importante despliegue de seguridad y agentes policiales en la capital ante el anuncio de nuevas manifestaciones.

“Respecto del número de policías que vamos a estar el día 14, ese es un número que se mantiene en reserva, pero sí son los necesarios para garantizar el derecho y los espacios propicios para las personas que deseen expresarse (marchar) lo hagan sin atropellar el espacio de aquellos que no deseen hacerlo”, mencionó en declaraciones a la prensa.

¿Habrá paro de transportistas?

Por otro lado, un sector de transportistas anunció que apoyarán a estas manifestaciones convocadas por la Generación Z.

Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), quien inicialmente indicó que su sector realizará un paro el 14 de noviembre, ahora mencionó que solo una parte de su gremio acompañará la movilización en protesta contra la inseguridad.

“No se ha solucionado nada, la inseguridad sigue fuerte e inestable para nosotros y nuestras familias”, declaró a La República.

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, mencionó que apoyarán parcialmente la protesta y descartó que su sector realice un paro.

Martín Ojeda, presidente de la Confederación Internacional del Transporte (CIT), declaró en Canal N que no participarán en la movilización porque consideró que esta tiene un propósito político.

Asimismo, representantes de 384 gremios del transporte multimodal, provenientes de 19 regiones del país, se reunieron con el presidente José Jerí y ministros de Estado, donde anunciaron que no acatarán un paro. Sin embargo, advirtieron de una posible paralización si no se atienden sus demandas.

Se suspende clases escolares presenciales

Por su parte, el Ministerio de Educación anunció que el 14 de noviembre las clases se realizarán de manera remota en colegios públicos de Lima debido al paro anunciado por un sector de transportistas.

La entidad precisó que, en cuanto a los colegios privados, estos pueden tomar acciones pertinentes para garantizar la seguridad de sus estudiantes y su personal, sin interrumpir la jornada académica.