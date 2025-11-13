El último miércoles, el expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal contra los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia presidencial el pasado 7 de diciembre de 2022, tras el fallido golpe de Estado.

Los legisladores fueron denunciados por la comisión de los presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal de cargo y aceptación ilegal de cargo.

La respuesta desde el Congreso no se hizo esperar. El presidente encargado de dicha institución, Fernando Rospigliosi, rechazó la denuncia presentada por el exmandatario y aseguró que la decisión de vacarlo en aquella oportunidad fue legal y válida.

“Es un pretexto ridículo porque, como sabemos, cuando este señor intenta dar el golpe y da el golpe el 7 de diciembre, inmediatamente el Congreso se reúne y una de las causales establecidas claramente en la Constitución es que, si intenta cerrar el Congreso, puede ser vacado de inmediato y ya no tiene que recorrer todo el proceso”, indicó la noche del último miércoles a Canal N.

De acuerdo con la denuncia de Castillo, su vacancia fue irregular porque solo tuvo 101 votos a favor y no los 104 requeridos por ser las cuatro quintas partes del número legal de legisladores. Además, denunció que no tuvo una defensa adecuada en el proceso.

Si bien Rospigliosi reconoció que, en determinados casos, se necesitan los 104 votos, tal como alega el exjefe de Estado, recordó que el Parlamento tenía que actuar de inmediato para retirarlo del cargo por el golpe de Estado.

“El caso es que el Congreso tenía que vacarlo de inmediato e hizo lo que tenía que hacer. No hay ninguna duda de la legitimidad de lo que hizo el Congreso y el Congreso en ese momento salvó al Perú de caer en una dictadura”, aseveró.

“Si no lo hubieran vacado, las cosas hubieran quedado en incertidumbre y quizás hubiera podido tener éxito, pero por suerte el Congreso actuó de inmediato y lo sacó de la presidencia. Este sujeto intentó fugarse a la embajada de México, donde está ahora Betssy Chávez”, añadió.

CRITICA AL PODER JUDICIAL

En otro momento, Rospigliosi cuestionó al Poder Judicial y lo calificó como el único Poder del Estado que interviene en decisiones de otros órganos autónomos.

Esto, al recordar los casos de Delia Espinoza y Duberlí Rodríguez. En en el caso de la primera, el Poder Judicial ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponerla como fiscal de la Nación, mientras que, en el caso del segundo, un juzgado constitucional le otorgó una medida cautelar para que su partido, Unidad Popular, pueda participar en las elecciones generales del 2026.

“Estamos ante una situación insólita en que todas estas personas, la ‘mafia caviar’ inmediatamente recurren al Poder Judicial”, cuestionó.

“El único poder del Estado, no hay otro, es el Poder Judicial, que le enmienda la plana al Congreso de la República, porque no aplica leyes que están vigentes, al TC, al JNE, a la JNJ. Esto es inaceptable, no puede seguir así el Perú, las leyes son para que se cumplan”, apuntó el legislador de Fuerza Popular.

LEA TAMBIÉN: Pedro Castillo asegura que aún guarda sobres de congresistas que le pidieron ministerios