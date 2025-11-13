Fernando Rospigliosi aseguró que la decisión de vacar a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado fue legal y válida .(Foto: Congreso).
Fernando Rospigliosi aseguró que la decisión de vacar a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado fue legal y válida .(Foto: Congreso).
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El último miércoles, el expresidente el pasado 7 de diciembre de 2022, tras el fallido golpe de Estado.

Los legisladores fueron denunciados por la comisión de los presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal de cargo y aceptación ilegal de cargo.

LEA TAMBIÉN: Vladimir Cerrón: plancha presidencial con Pedro Castillo y Dina Boluarte fue improvisada

La respuesta desde el Congreso no se hizo esperar. El presidente encargado de dicha institución, , rechazó la denuncia presentada por el exmandatario y aseguró que la decisión de vacarlo en aquella oportunidad fue legal y válida.

“Es un pretexto ridículo porque, como sabemos, cuando este señor intenta dar el golpe y da el golpe el 7 de diciembre, inmediatamente el Congreso se reúne y una de las causales establecidas claramente en la Constitución es que, si intenta cerrar el Congreso, puede ser vacado de inmediato y ya no tiene que recorrer todo el proceso”, indicó la noche del último miércoles a Canal N.

De acuerdo con la denuncia de Castillo, su vacancia fue irregular porque solo tuvo 101 votos a favor y no los 104 requeridos por ser las cuatro quintas partes del número legal de legisladores. Además, denunció que no tuvo una defensa adecuada en el proceso.

Si bien Rospigliosi reconoció que, en determinados casos, se necesitan los 104 votos, tal como alega el exjefe de Estado, recordó que el Parlamento tenía que actuar de inmediato para retirarlo del cargo por el golpe de Estado.

“El caso es que el Congreso tenía que vacarlo de inmediato e hizo lo que tenía que hacer. No hay ninguna duda de la legitimidad de lo que hizo el Congreso y el Congreso en ese momento salvó al Perú de caer en una dictadura”, aseveró.

LEA TAMBIÉN: Castillo critica a Jerí por romper relaciones con México: Es un acto irresponsable y mezquino

“Si no lo hubieran vacado, las cosas hubieran quedado en incertidumbre y quizás hubiera podido tener éxito, pero por suerte el Congreso actuó de inmediato y lo sacó de la presidencia. Este sujeto intentó fugarse a la embajada de México, donde está ahora Betssy Chávez”, añadió.

CRITICA AL PODER JUDICIAL

En otro momento, Rospigliosi cuestionó al Poder Judicial y lo calificó como el único Poder del Estado que interviene en decisiones de otros órganos autónomos.

Esto, al recordar los casos de y . En en el caso de la primera, el Poder Judicial ordenó a la reponerla como fiscal de la Nación, mientras que, en el caso del segundo, un juzgado constitucional le otorgó una medida cautelar para que su partido, , pueda participar en las elecciones generales del 2026.

“Estamos ante una situación insólita en que todas estas personas, la ‘mafia caviar’ inmediatamente recurren al Poder Judicial”, cuestionó.

“El único poder del Estado, no hay otro, es el Poder Judicial, que le enmienda la plana al Congreso de la República, porque no aplica leyes que están vigentes, al TC, al JNE, a la JNJ. Esto es inaceptable, no puede seguir así el Perú, las leyes son para que se cumplan”, apuntó el legislador de .

LEA TAMBIÉN: Pedro Castillo asegura que aún guarda sobres de congresistas que le pidieron ministerios

TE PUEDE INTERESAR

Denuncia a Fernando Rospigliosi por uso de cámaras del Congreso en mitin de Keiko Fujimori
Fernando Rospigliosi: “Se requiere una renovación total de la Junta de Fiscales Supremos”
Fernando Rospigliosi: “Todo indica que Nicanor Boluarte aún tiene poder en el Gobierno”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.