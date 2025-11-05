El expresidente Pedro Castillo, quien afronta un juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, criticó al Gobierno de José Jerí por romper relaciones diplomáticas con México. Esto, luego que dicho país concediera un asilo a la expremier Betssy Chávez.

A través de sus redes sociales, calificó esta medida como un acto “irresponsable y mezquino”.

“Este gobierno y su presidente de repuesto de la dictadura criolla y ramplona han roto las relaciones diplomáticas con la hermana república de México, uno de los países más reconocidos en todo el mundo por su carácter solidario y humanitario en materia de asilo político. Con este acto irresponsable y mezquino, pretenden aparentar una supuesta autoridad política que jamás les reconocerá la población en su mayoría”, indicó.

Según dijo, esta gestión gubernamental “sólo puede mostrar lo más oscuro y ruin de sus actores, aupados a un gobierno para el que no fueron elegidos”.

“La jauría gobiernista ha desatado todo el autoritarismo que pretendía esconder bajo la alfombra”, sostuvo.

SALUDA DECISIÓN DE SHEINBAUM DE OTORGARLE ASILO A CHÁVEZ

El exmandatario también respaldó la decisión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de otorgarle asilo a su expremier. Según dijo, este acto representa la voz del internacionalismo que defiende los derechos humanos y respeta los tratados internacionales.

“Desde Barbadillo, hasta donde me llega el abrazo cálido y soberano de nuestra compañera Claudia, quiero agradecer la respuesta democrática, humana y revolucionaria con la que hoy abraza la justicia en nombre de nuestra hermana Betssy Chávez. Exigimos al régimen peruano otorgar de inmediato el salvoconducto a la expremier, para garantizar su salida segura y el pleno ejercicio de sus derechos”, acotó.

“Aunque la estupidez política del fujicerronismo y de la derecha peruana pretenda romper los lazos de nuestros pueblos, la historia, la mancomunidad y la cultura de nuestros pueblos originarios nos unirán por siempre”, añadió el exmandatario.

LEA TAMBIÉN: Betssy Chávez se asila en embajada de México y Perú rompe relación diplomática