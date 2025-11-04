Tras conocerse que la expremier Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) pidió al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, que se priorice en el próximo Pleno la acusación constitucional presentada en su contra por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

A través de un comunicado, la presidenta de dicho grupo de trabajo, Lady Camones, recordó que el pasado 22 de marzo del 2023 el Congreso cumplió con levantar el antejuicio político de Chávez y suspenderla del ejercicio del cargo de congresista mientras dure el proceso penal en su contra.

Además, precisó que se encuentra pendiente de debate y votación en el Pleno la denuncia constitucional 351, presentada el pasado 29 de setiembre. En dicho informe se acusa a la exlegisladora de cometer infracciones constitucionales por su participación en el fallido golpe de Estado, por lo que se recomienda inhabilitarla para ejercer cargos públicos por 10 años.

“La presidencia de la SAC ha solicitado al presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, que priorice agendar en el próximo Pleno la acusación constitucional de la DC 351 por la gravedad y urgencia de la materia para la defensa de la institucionalidad democrática”, concluye el comunicado.

PIDE QUE SE PRIORICE DENUNCIA CONTRA CASTILLO Y SUS EXMINISTROS

Por su parte, el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, solicitó a la SAC que se priorice la evaluación del informe final de las denuncias presentadas contra el expresidente Pedro Castillo y varios de sus exministros por el fallido golpe de Estado.

En un oficio dirigido a Camones, el congresista expresó su preocupación porque, hasta la fecha, no se aprueba el informe final de estas denuncias.

En ese sentido, exigió a la comisión que incluya el caso en la agenda de las próximas sesiones, a fin de evitar que “otro golpe de Estado pase a la impunidad”.

Esto, al recordar el precedente que dejó el proceso contra el expremier Salvador del Solar, cuyo caso, según dijo, caducó por demoras en su tramitación.

