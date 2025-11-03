El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el presunto uso indebido de cámaras de su institución en el mitin de Keiko Fujimori. (Foto: Congreso).
El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el presunto uso indebido de cámaras de su institución en el mitin de Keiko Fujimori. (Foto: Congreso).
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente encargado del Congreso, , se pronunció por la denuncia que involucra a su institución y a su partido, . El pasado jueves, se reveló que una de las cámaras del canal de televisión del Parlamento fue utilizada durante un mitin partidario de en Trujillo, lo que llamó la atención.

En conferencia de prensa, indicó que la investigación que se inició contra el extrabajador que usó dicha cámara, Daniel Luza Amesquita, es independiente a los procesos penales que podría afrontar.

LEA TAMBIÉN: Congreso abre proceso sancionador por uso de cámara de su canal en mitin de Keiko Fujimori

Si bien recordó que Luza Amesquita ya presentó su renuncia, será sometido a un proceso disciplinario

“El trabajador del Congreso que fue descubierto en esa situación inmediatamente ha sido sometido a un proceso disciplinario y a una investigación del Consejo Administrativo respectivo. Él ha renunciado, pero eso no implica que no vaya a ser objeto de las sanciones correspondientes cuando este consejo haga la investigación y aplique las sanciones necesarias”, señaló esta mañana.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “Yo trabajo señora, yo no soy vago”

NO DESCARTA OTRAS RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS

En otro momento, el legislador aseguró que la investigación determinará si existen responsabilidades de otros funcionarios frente a esta denuncia.

“De otro lado, eso es independiente a los procesos penales que se le puedan realizar. Como producto de la investigación que realizará el Consejo Administrativo es que se van a ver si es que hay otras responsabilidades, aparte de la del trabajador que cometió esa infracción punible”, agregó.

Al ser consultado por los vínculos de Luza Amesquita con Fuerza Popular, Rospigliosi solo atinó a señalar que inmediatamente que se conocieron los hechos se abrió una investigación en contra de dicho funcionario.

“Ese tema está corriendo el trámite respectivo”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Fuerza Popular sobre el terrorismo urbano: “Se necesita la misma receta de los años 90″

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori: “Me lanzo solo a la Presidencia y no al Senado porque no quiero premios consuelos”
Fuerza Popular: anuncian que Keiko Fujimori lanzará hoy su candidatura presidencial
Caso Cócteles: Juez se inhibió a seguir interviniendo en el proceso penal de Keiko Fujimori

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.