El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció por la denuncia que involucra a su institución y a su partido, Fuerza Popular. El pasado jueves, se reveló que una de las cámaras del canal de televisión del Parlamento fue utilizada durante un mitin partidario de Keiko Fujimori en Trujillo, lo que llamó la atención.

En conferencia de prensa, indicó que la investigación que se inició contra el extrabajador que usó dicha cámara, Daniel Luza Amesquita, es independiente a los procesos penales que podría afrontar.

Si bien recordó que Luza Amesquita ya presentó su renuncia, será sometido a un proceso disciplinario

“El trabajador del Congreso que fue descubierto en esa situación inmediatamente ha sido sometido a un proceso disciplinario y a una investigación del Consejo Administrativo respectivo. Él ha renunciado, pero eso no implica que no vaya a ser objeto de las sanciones correspondientes cuando este consejo haga la investigación y aplique las sanciones necesarias”, señaló esta mañana.

NO DESCARTA OTRAS RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS

En otro momento, el legislador aseguró que la investigación determinará si existen responsabilidades de otros funcionarios frente a esta denuncia.

“De otro lado, eso es independiente a los procesos penales que se le puedan realizar. Como producto de la investigación que realizará el Consejo Administrativo es que se van a ver si es que hay otras responsabilidades, aparte de la del trabajador que cometió esa infracción punible”, agregó.

Al ser consultado por los vínculos de Luza Amesquita con Fuerza Popular, Rospigliosi solo atinó a señalar que inmediatamente que se conocieron los hechos se abrió una investigación en contra de dicho funcionario.

“Ese tema está corriendo el trámite respectivo”, anotó.