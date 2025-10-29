Tras varios meses de indecisión, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría decidido postular por cuarta vez a la Presidencia de la República. Esto, a seis meses de las elecciones generales de abril del 2026.

En diálogo con Canal N, el legislador Ernesto Bustamante no solo confirmó la noticia sino que también anunció que la exprimera dama hará pública su decisión mañana en un evento partidario en Huanchaco (Trujillo).

“El jueves tenemos fiesta en Trujillo. El lanzamiento de la presidenta del partido Fuerza Popular como candidata a la presidencia y la presentación de los candidatos al senado y a diputados”, señaló la noche del último martes.

Explicó que el acto tendrá carácter interno y contará con la participación de congresistas, postulantes al Congreso, dirigentes y simpatizantes del partido. Se espera una asistencia de al menos 5.000 personas, que representa el aforo estimado del recinto.

El fujimorista añadió que durante el evento también se revelarán los nombres de los integrantes de la plancha presidencial que acompañarán a Fujimori. Según dijo, los candidatos a las vicepresidencias ya han sido definidos, aunque evitó dar sus nombres.

“Yo conozco quiénes son los integrantes de la plancha. Son rostros conocidos y muy capacitados. Yo diría que son jóvenes”, sostuvo.

De acuerdo con el diario Perú 21, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, postularía a la primera vicepresidencia de la República, mientras que el exlegislador naranja, Miguel ‘Miki Torres, postularía a la segunda vicepresidencia de la República.

SE CONOCERÁN ALGUNOS NOMBRES DE LA LISTA AL CONGRESO

En otro momento, Bustamante aseguró que, a la fecha, ya se han definido la gran mayoría de postulaciones para el próximo Congreso bicameral. En ese sentido, dijo que los candidatos serán presentados durante el evento de mañana.

“El jueves lo que hay es un evento estrictamente partidario en el que vamos a estar presentes congresistas y también aquellos que vamos a participar en las elecciones del 2026 como candidatos”, remarcó, tras anunciar que postulará al Senado.

Como se recuerda, Fuerza Popular ha anunciado que impulsará candidaturas en todas las regiones del país, en línea con la reciente reforma que restableció la bicameralidad para el próximo periodo legislativo.

Trascendió que entre los aspirantes al Senado de Fuerza Popular figuran Alejandro Aguinaga, Víctor Flores, Martha Chávez, Martha Moyano, Héctor Ventura, Karla Schaefer, Nilza Chacón, Carlos Tubino y Patricia Juárez.

En tanto, entre los postulantes a diputados destacarían Cecilia Chacón, Rosangella Barbarán, Karina Beteta, Arturo Alegría, entre otros más.