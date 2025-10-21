Miguel Torres, subsecretario y vocero de Fuerza Popular, justificó que Keiko Fujimori aún no confirme su candidatura presidencial para las elecciones de 2026 porque debe evaluar el costo personal y político tras diez años de investigaciones judiciales.

En diálogo en el programa Cuentas Claras de Canal N, Miguel “Miki” Torres indicó que cada vez que el partido entra en campaña se le abren carpetas fiscales.

“Cada vez que nosotros iniciamos una campaña electoral, nos inician procesos, nos abren carpetas. Hoy día hemos ganado una. Después, después de diez años. Nos han cerrado un proceso después de diez años”, mencionó.

Torres, por otro lado, descartó que la candidatura haya “perdido brillo”, asegurando que Keiko Fujimori conserva apoyo popular en el interior del país.

“Tengo la oportunidad de acompañarla del interior del país. Te das cuenta del cariño que tienen las personas por ella. Veo en los ojos de quienes la reciben a una mujer luchadora, resiliente, que le ha caído golpes por todos lados, que (a pesar de que) han destruido su familia, ella ha salido hacia adelante”, mencionó.

El Tribunal Constitucional (TC) archivó la investigación y acusación contra Keiko Fujimori al considerar que el delito de lavado de activos no estaba penalizado en 2011 ni antes de noviembre de 2016, por lo que las imputaciones de la Fiscalía carecen de sustento jurídico.