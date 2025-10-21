El vocero de Fuerza Popular descartó que la candidatura haya “perdido brillo”, asegurando que Keiko Fujimori conserva apoyo popular en el interior del país. Foto: GEC / Fernando Sangama
El vocero de Fuerza Popular descartó que la candidatura haya “perdido brillo”, asegurando que Keiko Fujimori conserva apoyo popular en el interior del país. Foto: GEC / Fernando Sangama
En diálogo en el programa Cuentas Claras de Canal N, Miguel “Miki” Torres indicó que cada vez que el partido entra en campaña se le abren carpetas fiscales.

“Cada vez que nosotros iniciamos una campaña electoral, nos inician procesos, nos abren carpetas. Hoy día hemos ganado una. Después, después de diez años. Nos han cerrado un proceso después de diez años”, mencionó.

Torres, por otro lado, asegurando que Keiko Fujimori conserva apoyo popular en el interior del país.

“Tengo la oportunidad de acompañarla del interior del país. Te das cuenta del cariño que tienen las personas por ella. Veo en los ojos de quienes la reciben a una mujer luchadora, resiliente, que le ha caído golpes por todos lados, que (a pesar de que) han destruido su familia, ella ha salido hacia adelante”, mencionó.

