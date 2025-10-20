Fiscalía pide suspender juicio a Villarán para analizar fallo del TC por Caso Cócteles. Foto: GEC / Britanie Arroyo
Fiscalía pide suspender juicio a Villarán para analizar fallo del TC por Caso Cócteles. Foto: GEC / Britanie Arroyo
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El fiscal José Domingo Pérez solicitó la suspensión del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, para analizar

Pérez fundamentó su pedido indicando que, y por ello es necesario evaluar su impacto en el proceso de Villarán.

“Lo que solicito es la suspensión de la continuación del presente juzgamiento hasta que se resuelvan los alcances en el presente proceso de la sentencia del Tribunal Constitucional 2109-2024, que beneficia a Keiko Fujimori”, indicó el fiscal.

LEA TAMBIÉN: Rospigliosi pide sanción para fiscales del caso Cócteles tras sentencia del TC

El fiscal explicó que la defensa de Villarán utilizó un argumento similar al de Fujimori. Por ello, solicitó una revisión, incluso considerando la posibilidad de retirar la acusación por el presunto delito de lavado de activos contra Villarán y otros procesados.

“En ese orden, el Ministerio Público solicita que se suspenda la continuación del juzgamiento en el presente caso hasta que se resuelvan los alcances, para el presente proceso, de la referida sentencia y que se evalúen todos los escenarios posibles, que incluyen el retiro de la acusación en el extremo del delito de lavado de activos”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Galarreta critica a López Aliaga por pedir la renuncia de Tiburcio y del jefe de la PNP

Ante ello, Pérez solicitó formalmente reprogramar la audiencia del 21 al 26 de octubre para permitir a la fiscalía actuar conforme a lo dispuesto por TC respecto al caso de Keiko Fujimori.

Por su parte, el juez Wilmer Quispe indicó que las partes podrán presentar sus argumentos sobre el delito de lavado de activos durante la semana y que estos serán analizados en la sesión del lunes 27 de octubre.

, por lo que las imputaciones de la Fiscalía carecen de sustento jurídico.

El fiscal Domingo Pérez explicó que la defensa de Villarán utilizó un argumento similar al de Keiko Fujimori. Por ello, solicitó una revisión del impacto del fallo del TC en el caso de la exalcaldesa. Foto: GEC / César Bueno
El fiscal Domingo Pérez explicó que la defensa de Villarán utilizó un argumento similar al de Keiko Fujimori. Por ello, solicitó una revisión del impacto del fallo del TC en el caso de la exalcaldesa. Foto: GEC / César Bueno

TE PUEDE INTERESAR

Fredy Hinojosa y Carmen Giordano renuncian como asesores del Despacho Presidencial
CIDH expresa su preocupación por la vacancia de Boluarte, a 6 meses de las elecciones
Alcalde Reggiardo pide al presidente Jerí “cerrar temporalmente” el Centro Histórico

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.