El gobierno aceptó este sábado las renuncias de Fredy Hinojosa y Carmen Giordano, asesores y personas de confianza de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada por el Congreso el pasado 10 de octubre por incapacidad moral permanente.

Las respectivas resoluciones supremas fueron publicadas en el Boletín de Normas Legales de El Peruano, con las firmas de José Jerí, actual presidente de la República tras asumir el cargo como titular del Congreso, y de Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros.

Fredy Hinojosa Angulo, quien se desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial y fue también vocero oficial de Boluarte, enfrenta una investigación fiscal por presuntos actos de corrupción en el programa Qali Warma.

Por este caso, el Poder Judicial le impuso un impedimento de salida del país. Su salida se produce en medio de un proceso de depuración del entorno cercano a la exmandataria, tras su destitución hace poco más de una semana.

Por su parte, Carmen Giordano, cercana amiga de Boluarte, renunció al cargo de asesora del Gabinete de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

Giordano fue testigo en la investigación fiscal contra Boluarte por el caso Rolex, proceso que fue posteriormente archivado por el Congreso.