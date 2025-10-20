El caso ‘Cocteles’, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a su fin. Esta mañana, el Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto la investigación y acusación del Ministerio Público en su contra, por el financiamiento irregular de sus campañas electorales del 2011 y 2016.

Esto, tras acoger un recurso de agravio constitucional presentado por la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

De esta manera, se anularon todos los actos procesales en este caso desde el inicio de las investigaciones preliminares contra Fujimori, quien podría llegar a las elecciones generales de abril del 2026 sin ningún proceso judicial en su contra.

Al respecto, el vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, consideró que los fiscales a cargo de este caso, entre ellos, José Domingo Pérez, deberían ser despedidos y sancionados por el perjuicio causado al Estado peruano.

En diálogo con la prensa, denunció que estos fiscales han gastado millones de soles del erario nacional en una acusación que al final fue anulada.

“En cualquier país del mundo donde funciona un sistema como el que ha traído el nuevo Código Penal, esos fiscales hace rato que habrían sido despedidos y sancionados, porque han gastado millones de soles del erario público, de nuestros impuestos, en una persecución claramente política, totalmente ilegal, fuera de la ley, como ha determinado hoy día el TC”, recalcó esta mañana.

El legislador de Fuerza Popular saludó la decisión del TC de anular el caso Cócteles, al determinar que al momento que se produjeron los aportes de campaña de la empresa Odebrecht (hoy Novonor), no constituían delito.

“En este caso, como es obvio, se trata de aportes de campaña electoral que además en el momento en que sucedieron los hechos no había ninguna ilegalidad en la recepción de estos aportes (...) el TC ha actuado conforme a la ley. Era obvio que en el caso de la señora Fujimori y Fuerza Popular no hay lavado de activos”, apuntó.

VOTO DE CONFIANZA SE DEBATIRÁ ESTE MIÉRCOLES 22

En otro momento, Rospigliosi confirmó que el premier Ernesto Álvarez y los integrantes de su Gabinete Ministerial se presentarán este miércoles 22 ante el Pleno del Congreso para solicitar el respectivo voto de confianza.

Añadió que para ese día se convocará a un Pleno del Congreso, a partir de las 4:00 p.m., para escuchar los ejes del plan de trabajo del Gobierno de José Jerí.

Al ser consultado por la posición que tomará Fuerza Popular, indicó que su bancada aún no se ha reunido para decidir su voto.

Finalmente, anunció que presentó un proyecto de ley, que está bajo análisis en su bancada, que busca declarar la inimputabilidad de los efectivos de la PNP y miembros de las FF.AA.