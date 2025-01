Por mayoría, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional ordenó anular el juicio oral seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros investigados por el presunto delito de organización criminal, lavado de activos y otros.

Esto, en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundado el habeas corpus que presentó el exsecretario de Fuerza Popular, José Chlimper, para ser apartado de dicho proceso judicial.

De esta manera, todo el caso regresará a etapa intermedia a fin de que se pueda realizar un nuevo control de acusación; es decir, el Equipo Especial Lava Jato tendrá que corregir el documento y presentar una nueva acusación contra los involucrados. Luego de ello, y tras la evaluación previa de la sala judicial, recién se pasaría a un nuevo juicio oral, aunque podría tomar más tiempo de lo debido.

Al respecto, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, consideró que el fiscal José Domingo Pérez ha “dañado indebidamente” el proceso judicial por el caso ‘Cocteles’, por lo que debería dar un paso al costado y dejarle la posta a otro integrante del Equipo Especial Lava Jato.

“Yo creería que él, por decoro, debería apartare por sí solo del caso Cócteles”, indicó en diálogo con RPP.

A su juicio, si Pérez se mirara en un espejo se daría cuenta que “ha actuado indebidamente, marcado por sesgo y un afán de protagonismo político”.

Jurídicamente no hay sustento en la apelación

Tras conocerse la decisión el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, Pérez anunció que interpondrá el recurso de impugnación correspondiente en el plazo de ley. Lo mismo planteará el representante de la Procuraduría de Lavado de Activos.

Para Loza, “jurídicamente no hay sustento” en la apelación, por lo que estimó que, a la larga, el único efecto que ocasionará es que dentro de un año o dos va a declararse la nulidad de todo.

“En el fondo, en tanto no hay lavado de activos, no hay un delito. Esto va a terminar archivándose definitivamente porque no tiene sustento jurídico ni legal”, acotó.

La abogada consideró que fueron años de juicios perdidos “por un caso mal planteado”. En ese sentido, dijo que la responsabilidad es única y exclusivamente de Pérez, por hacer “una mala acusación”.

