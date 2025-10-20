El jefe de Estado, José Jerí Oré, felicitó por teléfono al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), por su victoria en la segunda vuelta electoral, y le deseó los mayores éxitos en su gestión.

El presidente del Perú le señaló al nuevo mandatario boliviano que, para el país, es prioridad la política exterior peruana en razón a los históricos vínculos de vecindad, la amplia agenda de temas de interés común, nuestra condición de países fronterizos y el gran potencial para la cooperación y complementariedad entre nuestros países.

Ambos mandatarios expresaron interés en reanudar el diálogo político al más alto nivel en la relación bilateral, conforme a la histórica vinculación de países hermanos y vecinos.

LEA TAMBIÉN: El cambio de Gobierno en Bolivia tras el balotaje supondrá un giro en su política

Para ello, plantearon retomar la representación diplomática en ambas capitales a nivel de embajadores en el más breve plazo,informó la Presidencia de la República .

José Jerí le reafirmó que en esta nueva etapa,ambos países compartirán visiones similares respecto a la gobernabilidad democrática, la promoción y la defensa de los derechos humanos, la promoción del libre comercio, las garantías para la inversión extranjera, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la apuesta por el desarrollo sostenible.

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54.57% de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia con poco más del 97% de las actas procesadas.

Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45.43% del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97.68 % de las actas computadas.

Los votos válidos alcanzan el 94.56%, los blancos un 0.75% y los nulos un 4.69 %, de acuerdo a la información preliminar que no es el cómputo oficial, aunque el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible”.

Según Hassenteufel, el nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85% y 89%, un dato que se confirmará «una vez que se concluya el cómputo oficial».

El vocal valoró que el Sirepre,“que ya dio muy buenos resultados en la primera ronda” realizada el pasado 17 de agosto, “también hoy ha cumplido eficazmente su función”.

LEA TAMBIÉN: Bolivia a las puertas de un nuevo ciclo económico tras 20 años del izquierdista MAS







