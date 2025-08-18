El Movimiento al Socialismo (MAS) dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años, ya que en las elecciones generales de este domingo los candidatos opositores a la Presidencia, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga , disputarán la primera segunda vuelta en la historia del país.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32.14% de votos válidos, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tras computar el 95.41% de las actas.

Mientras que Quiroga (2001-2002) de Alianza Libre alcanzó 26.81% de los votos, según estos datos que son preliminares y “no reemplazan” los resultados del cómputo oficial, según el TSE.

Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), se dirige a sus simpatizantes tras los resultados de la primera vuelta el 17 de agosto de 2025. (Foto de Martin BERNETTI / AFP).

Según la ley electoral boliviana, como ninguno llegó a más del 50% de los votos, ni a un mínimo del 40% con una diferencia de 10 puntos con la segunda candidatura, tendrán que disputar una segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de octubre.

El oficialista MAS tenía como candidato al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, después de que el presidente Luis Arce renunciara a buscar la reelección en medio de una crisis económica que afecta a Bolivia.

Del Castillo tiene un 3.16% de votos, porcentaje que si no cambia en los resultados oficiales finales alcanzaría para salvar la personalidad jurídica del MAS, ya que según la ley electoral si un partido no supera el 3% debe desaparecer.

Jorge Quiroga alcanza el 26.9%, de acuerdo con el Sistema de Resultados Electorales Preliminares del Tribunal Supremo Electoral, con el 92.6% de las actas computadas, aunque no se trata aún del cómputo oficial. Foto: EFE/ Gabriel Márquez

Para esta jornada más de 7.5 millones de bolivianos estaban registrados para elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.

La jornada fue calificada como “tranquila” por las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), las más numerosas que se desplegaron para acompañar este proceso.

Sin embargo, el candidato Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, fue agredido por varias personas que le arrojaron piedras después de emitir su sufragio en la localidad de Entre Ríos en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales (2006-2019).

El candidato a la Presidencia de Bolivia por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, vota en Santa Cruz. (EFE/Juan Pablo Roca).

El también presidente del Senado fue calificado como “traidor” por Morales por haber buscado la Presidencia de Bolivia por su cuenta, alejándose del exmandatario que era considerado su mentor político porque ambos son líderes sindicales de cocaleros en el Trópico de Cochabamba.

Por su parte, el presidente Arce dijo esta noche que cumplió su deber al “garantizar un proceso electoral pacífico y transparente” y aseguró que hará un “transito democrático” al entregar la Presidencia el 8 de noviembre.

El empresario opositor Samuel Doria Medina, quien era favorito en las encuestas preelectorales, aceptó su derrota al llegar tercero con un 19.86% de votos e indicó que apoyaría a Paz Pereira en la segunda vuelta.

El presidente boliviano, Luis Arce, emitiendo su voto durante las elecciones generales en La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. (Foto de EFE/EPA/Presidencia de Bolivia)

Mientras que Morales, quien no pudo participar como candidato presidencial por una inhabilitación constitucional y por no encontrar un partido que lo apoya tras renunciar al MAS, encabezó en las últimas semanas una campaña para votar nulo.

También acusó al Gobierno de Arce de planear un “fraude” para estos comicios y dijo que se reunirá el miércoles con sus seguidores para analizar los resultados electorales.

Con la conclusión de la jornada electoral, la política y el Estado bolivianos darán un giro abrupto con la llegada de Quiroga, representante de la derecha, o de Paz Pereira, de centro, al Ejecutivo.

Asimismo, se esperan los resultados oficiales de la votación para tener un panorama de la nueva distribución del Legislativo, en donde el MAS también fue mayoría por casi dos décadas.

“Voto castigo a la traición”

El expresidente de Bolivia Evo Morales reconoció este lunes los resultados de las elecciones generales, en las que los opositores Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga se enfrentarán en el balotaje, y dijo que es “un voto castigo a la traición”.

“Respeto los resultados, somos un movimiento político democrático, ayer hemos ido a votar y no a elegir (...) humildemente hay que reconocer los resultados”, dijo Morales (2006-2019) en declaraciones a la emisora cocalera Kawsachun Coca, las primeras desde que se confirmara el resultado preliminar de las elecciones generales de este domingo.

El expresidente de Bolivia Evo Morales habla con simpatizantes, el 17 de agosto de 2025, en una sede sindical en Villa 14, municipio de Villa Tunari (Bolivia). Foto: EFE/Rodrigo Sura

El exgobernante afirmó que “este resultado es un voto castigo a la traición a la corrupción”, refiriéndose a la candidatura del presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, quien fue considerado su sucesor, y a la postulación de Eduardo del Castillo por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lideró por casi 30 años.

“Esto para las nuevas generaciones: si quieren hacer política, el que traiciona pierde y el que roba pierde”, dijo Morales sobre las candidaturas de Rodríguez y de Del Castillo.

Morales también dijo que los resultados que colocan en primer lugar al centrista Paz Pereira con más del 30%, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), son también un “voto castigo a la privatización (de las empresas del Estado) y a la persecución (política)”.

De esa forma aludió al exmandatario Quiroga (2001-022), segundo en la elección con casi el 27% de los votos, al empresario Samuel Doria Medina de Libre que obtuvo la tercera colocación y al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que “concentraron su campaña en la captura de Evo”.

Morales promueve la campaña por el voto nulo desde el Chapare.

La Justicia boliviana mantiene vigente una orden de captura contra Morales en un caso por trata agravada de personas, por la supuesta relación que mantuvo con una menor con la que tuvo un hijo cuando era presidente en 2016, y que la Policía no ha conseguido ejecutar desde finales de 2024.

A causa de esto, el ex jefe de Estado no ha salido desde octubre del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, mientras permanece bajo custodia a cargo de cientos de sus leales.

Morales y sus seguidores impulsaron el voto nulo en reclamo a su no habilitación como candidato debido a que no pudo conseguir un partido tras renunciar al MAS, aunque también una decisión constitucional estableció que el expresidente no podía postular a la presidencia tras haber gobernado Bolivia en tres ocasiones.

En ese sentido, destacó la cantidad de votos nulos y blancos que, según dijo, juntos llegan al segundo lugar de la votación y que si se tomara en cuenta la “abstención” superaría la votación que obtuvo Paz.

“Falta todavía, con el voto del campo va a seguir creciendo el voto nulo. El voto nulo está en tercer lugar, pero con el voto blanco están en segundo lugar, si sumamos el ausentismo, nulo y blanco está primero”, enfatizó.

Con información de EFE