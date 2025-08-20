El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, venció a Jorge Quiroga, de la Alianza Libre, en la votación de los bolivianos en el exterior en las Elecciones de Bolivia de 2025.

Según, el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), escrutados el 100% de los sufragios, estableció que Paz Pereira consiguió el 28.10% de la votación, mientras que el Quiroga obtuvo el 27.53%. Esto muestra una ligera diferencia en los resultados

En tanto, otros candidatos como Andrónico Rodríguez, de alianza Popular tuvo un 13.88%, Doria Medina 12.65% y Manfred Reyes Villa alcanzó el 11.75%.

La votación en el extranjero abarcó únicamente a la elección del presidente y vicepresidente, mientras que en el país se contempló a los miembros del Parlamento boliviano.

El próximo 19 de octubre los bolivianos decidirán quién será su próximo presidente entre dos opciones de derecha, tras 20 años de gobiernos de la izquierda que empoderó Evo Morales.

Elaborado con información de EFE.