Elecciones de Bolivia: Rodrigo Paz vence a Jorge Quiroga en el voto de los bolivianos en el exterior. (Fotos de Martin BERNETTI / Aizar RALDES / AFP)
Redacción Gestión
El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), , venció a , de la Alianza Libre, en la votación de los bolivianos en el exterior en las

Según, el cómputo oficial del (TSE), escrutados el 100% de los sufragios, estableció que Paz Pereira consiguió el 28.10% de la votación, mientras que el Quiroga obtuvo el 27.53%. Esto muestra una ligera diferencia en los resultados

En tanto, otros candidatos como Andrónico Rodríguez, de alianza Popular tuvo un 13.88%, Doria Medina 12.65% y Manfred Reyes Villa alcanzó el 11.75%.

abarcó únicamente a la elección del presidente y vicepresidente, mientras que en el país se contempló a los miembros del Parlamento boliviano.

El próximo 19 de octubre decidirán quién será su próximo presidente entre dos opciones de derecha, tras 20 años de gobiernos de la izquierda que empoderó Evo Morales.

Elaborado con información de EFE.

Personas caminan frente al Palacio Legislativo este lunes, en La Paz (Bolivia). Los candidatos opositores Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga se medirán en una inédita segunda vuelta por la Presidencia de Bolivia en octubre. Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Personas caminan frente al Palacio Legislativo este lunes, en La Paz (Bolivia). Los candidatos opositores Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga se medirán en una inédita segunda vuelta por la Presidencia de Bolivia en octubre. Foto: EFE/ Luis Gandarillas

