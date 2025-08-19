Fiscalía interviene Gobierno Regional de Huánuco e incauta documentos: ¿Qué sucedió?. Foto: Difusión
Fiscalía interviene Gobierno Regional de Huánuco e incauta documentos: ¿Qué sucedió?. Foto: Difusión
realizó una intervención en las oficinas del , donde incautó documentos relacionados a la obra del centro de salud en el distrito de Baños, adjudicada por más de 38 millones de soles al Consorcio Salud Lauricocha, que incluye a la empresa Grupo Pérgola.

indicó que esta recopilación de documentos está relacionada con la obra adjudicada en 2023 por la gestión del Antonio Pulgar. Sin embargo, no brindó más detalles debido a que la investigación es reservada.

Un reportaje del dominical “Panorama” reveló que dicha licitación fue otorgada al consorcio formado por las empresas Riva SAIICFA y Grupo Pérgola SAC, cuyos accionistas presuntamente no tienen experiencia en el sector, incluyendo una vendedora de desayunos y una exbarrendera municipal.

En el caso de la empresa Riva SAIICFA, la accionista mayoritaria fue identificada como Lucero Coca Condori, investigada por presuntamente tener contratos de más de 315 millones de soles con el Gobierno Regional de La Libertad durante la gestión de César Acuña.

Por su parte, , Antonio Pulgar negó tener vínculos con las empresas involucradas y rechazó haber favorecido a algún postor.

Además, afirmó que no corresponde al verificar la composición accionaria de las compañías licitantes que participante en estos procesos.

