La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) presentó ante los principales gremios empresariales del país su nueva estrategia institucional basada en el cumplimiento colaborativo.

Con este enfoque, la entidad tributaria busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, anticipar posibles controversias y reducir los índices de litigiosidad.

Durante la reunión, la superintendenta nacional, Marilú Llera Aybar, explicó que la estrategia apuesta por un modelo preventivo y transparente. La administración pondrá a disposición de los contribuyentes guías que servirán de referencia tanto para auditores como para empresas, con el fin de fortalecer la predictibilidad en los procesos de fiscalización.

Asimismo, se implementará un sistema de consultas particulares que permitirá a las empresas realizar preguntas antes de ejecutar operaciones nacionales o internacionales, otorgando respuestas que tendrán carácter vinculante. Este mecanismo, según explicó la autoridad, busca dar mayor certeza fiscal y evitar futuros conflictos.

La estrategia incluye también la creación de un canal digital de comunicación que servirá como espacio de interacción académica y de consulta directa con gremios y contribuyentes. El objetivo es acercar la información tributaria de forma clara y accesible, de modo que los actores económicos cuenten con herramientas para comprender mejor las normas vigentes y puedan aplicarlas con mayor seguridad.

El encuentro contó con la participación de representantes de la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Bancos, la Asociación de Exportadores y la Cámara de Comercio Americana del Perú, entre otros gremios.

También asistieron directivos de Comex Perú, la Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, lo que reflejó la amplitud del diálogo abierto por la Sunat con los distintos sectores de la economía.

Al cierre de la reunión, la administración tributaria reiteró su compromiso de consolidar un modelo de gestión que combine asistencia técnica con reglas claras, con el propósito de reducir costos de cumplimiento y generar un marco de mayor confianza en la relación entre el Estado y los contribuyentes.