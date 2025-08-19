Junta Nacional de Justicia inicia procedimiento para evaluar vacancia de su presidente, Gino Ríos. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Junta Nacional de Justicia inicia procedimiento para evaluar vacancia de su presidente, Gino Ríos. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
(JNJ) inició el procedimiento para evaluar formalmente el pedido de vacancia de su presidente, , luego de que él admitiera tener una sentencia por violencia familiar.

En comunicado oficial, informó que durante un pleno extraordinario decidieron iniciar el de su presidente conforme a sus normas internas.

“De acuerdo al citado artículo, la institución notifica al miembro cuya vacancia se solicita para que manifieste su posición en el plazo de cinco (5) días hábiles y presente las pruebas que estime pertinentes”, precisaron.

Las iniciaron en julio después de que un reportaje, emitido por del dominical Cuarto Poder, expusiera una sentencia por violencia familiar de , la cual podría haberle impedido ser elegido para el cargo.

admitió tener dos sentencias, una de 2004 por violencia psicológica durante su proceso de divorcio que finalizó en 2011.

“Además de la sentencia de divorcio que disolvió el vínculo conyugal, también fue emitida por el juez de familia de La Molina una sentencia sobre una materia denominada violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico”, informó el magistrado.

Finalmente, garantizó que el proceso se ejecutará respetando la ley y el debido proceso, conforme a sus propias reglas establecidas en su reglamento.

